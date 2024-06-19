«Мужество и любовь к Родине — качества патриота»: боец встретился с ребятами

Участник спецоперации Сергей Белоглазов вернулся на родину — в краткосрочный отпуск. Обняв родных, военнослужащий нашел время, чтобы встретиться со школьниками. Накануне в рамках проекта «У времени своя память» Сергей пришел в краеведческий музей.

На встречу с детьми также были приглашены жена и сын бойца. Они рассказали, что Сергей их очень любит. Он всегда помнит и думает о них, даже когда находится за тысячу километров.

Учащиеся смогли задать бойцу интересующие их вопросы. В своих ответах военный подчеркивал, что мужество, храбрость, любовь к Родине — это качества патриота и настоящего гражданина России.

Педагог Новошешминской гимназии Гульназ Исмагилова передала конверт с письмами, которые написали учащиеся, чтобы Сергей отдал их военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Помимо прочего, боец рассказал о своих товарищах, о поддержке друг друга в трудную минуту, о вере в Бога.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону: 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону