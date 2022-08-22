«Мужество и честь»: Мухаметшин поздравил татарстанцев с Днем Государственного флага РФ

В цветах российского триколора, который наряду с Гербом и Гимном России является одним из главных символов государства, отражены жизнеутверждающие принципы нашего многонационального народа: духовность и благородство помыслов, несгибаемое мужество и честь, приверженность идеям свободы и справедливости. Такие слова привел Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в поздравлении татарстанцам по случаю Дня Государственного флага России.

«Поднятием Флага отмечаются все значимые события. Он является непременным участником международных встреч и переговоров, связывает воедино трудовые свершения и яркие достижения россиян во всех сферах – науке, экономике, культуре, спорте. С начала нового учебного года в целях воспитания патриотических чувств и уважительного отношения к историческим духовно-нравственным ценностям каждая неделя во всех школах страны будет начинаться с церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Гимна страны.

Главная сила Российской Федерации – её талантливый и трудолюбивый народ, стремящийся сделать Отчизну успешной и процветающей. Гражданская солидарность и межконфессиональное согласие, гармоничность и взаимопроникновение культур, приверженность многовековым традициям и обычаям предков, богатейший природный и интеллектуальный потенциал – это тот мощный фундамент, на котором мы строим свое будущее. Нас, жителей Республики Татарстан, граждан единого российского государства, объединяет чувство духовной общности и преданности Родине. В нынешних непростых условиях мы проявляем стойкость, выдержку и сплоченность вокруг национального лидера – Президента Российской Федерации В.В. Путина. Убежден, плечом к плечу мы справимся с любыми трудностями и достигнем поставленных целей, претворив в жизнь все задуманное.

Дорогие друзья! Есть вещи и символы, которые имеют особую значимость для всех граждан России независимо от их этнической принадлежности и социального положения. К их числу, безусловно, относятся главные символические атрибуты страны. В этот праздничный день от всей души желаю, чтобы каждый, глядя на величаво развевающийся бело-сине-красный Государственный флаг Российской Федерации, испытывал непреходящее чувство гордости за Отчизну. Мира, добра и счастья вам, уважаемые земляки!» - говорится в тексте поздравления.