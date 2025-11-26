news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 26 ноября 2025 17:02

«Мужество – это выбор»: встреча с участником СВО прошла в Новошешминском районе

Читайте нас в
Телеграм
«Мужество – это выбор»: встреча с участником СВО прошла в Новошешминском районе

В Волчинской школе Новошешминского района состоялась встреча с бойцом СВО. К ученикам пришел их земляк и выпускник учебного заведения Алексей М.

Разговор был посвящен мужеству, долгу и любви к своей стране.

Алексей рассказал школьникам о службе в зоне СВО, о трудностях и ежедневных испытаниях, которые сопровождают бойцов. Он подчеркнул, что именно в таких условиях рождается самое дорогое – настоящее боевое братство, взаимная поддержка и верность воинскому долгу.

Ребята внимательно слушали гостя, интересовались подробностями службы и задавали вопросы.

«Подобные встречи становятся не просто уроками мужества – это живой диалог поколений, возможность услышать правду от человека, прошедшего непростой путь. Мы гордимся нашими защитниками и желаем Алексею, а также всем бойцам, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой», – отметили организаторы встречи.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской студвесны в Казани

25 ноября 2025
«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

26 ноября 2025