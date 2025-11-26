«Мужество – это выбор»: встреча с участником СВО прошла в Новошешминском районе

В Волчинской школе Новошешминского района состоялась встреча с бойцом СВО. К ученикам пришел их земляк и выпускник учебного заведения Алексей М.

Разговор был посвящен мужеству, долгу и любви к своей стране.

Алексей рассказал школьникам о службе в зоне СВО, о трудностях и ежедневных испытаниях, которые сопровождают бойцов. Он подчеркнул, что именно в таких условиях рождается самое дорогое – настоящее боевое братство, взаимная поддержка и верность воинскому долгу.

Ребята внимательно слушали гостя, интересовались подробностями службы и задавали вопросы.

«Подобные встречи становятся не просто уроками мужества – это живой диалог поколений, возможность услышать правду от человека, прошедшего непростой путь. Мы гордимся нашими защитниками и желаем Алексею, а также всем бойцам, крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой», – отметили организаторы встречи.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.