«Мужество, единство, стойкость»: Мишустин поздравил Минниханова с 23 февраля

История России хранит память о многих подвигах героев, во все времена отстаивавших независимость нашей страны. Такие слова привел премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову с Днем защитника Отечества.

«Сегодня мы чтим сынов Отчизны, исполняющих свой воинский долг и защищающих национальные интересы государства. Мужество, единство, стойкость российских солдат и офицеров – образец настоящего патриотизма. Это главные нравственные ориентиры, которые дают силы противостоять масштабным вызовам, справляться с самыми сложными задачами. Делать всё во имя укрепления и развития Отечества. Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия», – отмечается в тексте поздравления.