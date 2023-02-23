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«Мужество, единство, стойкость»: Мишустин поздравил Минниханова с 23 февраля
История России хранит память о многих подвигах героев, во все времена отстаивавших независимость нашей страны. Такие слова привел премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении Раису Татарстана Рустаму Минниханову с Днем защитника Отечества.
«Сегодня мы чтим сынов Отчизны, исполняющих свой воинский долг и защищающих национальные интересы государства. Мужество, единство, стойкость российских солдат и офицеров – образец настоящего патриотизма. Это главные нравственные ориентиры, которые дают силы противостоять масштабным вызовам, справляться с самыми сложными задачами. Делать всё во имя укрепления и развития Отечества. Желаю Вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия», – отмечается в тексте поздравления.
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