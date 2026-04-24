Культура 24 апреля 2026 12:33

Музейный комплекс Тукая в селе Кырлай откроется 25 апреля с участием Рустама Минниханова

Фото: © «Татар-информ»

После масштабной реконструкции музейный комплекс Габдуллы Тукая в селе Кырлай будет открыт 25 апреля. Об этом на заседании Совета по реализации законодательства о языках Республики Татарстан при Кабинете Министров РТ и организационного комитета по подготовке и проведению празднования 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«В Арском районе в селе Кырлай завершается полномасштабная реконструкция музейного комплекса, создаётся новая экспозиция. Открытие состоится 25 апреля с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – отметила она.

Также Рустам Минниханов в этот день встретится с татарской творческой интеллигенцией, добавила Аюпова.

#Ирада Аюпова #Рустам Минниханов #Габдулла Тукай
В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

23 апреля 2026
ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

ЕС ввел санкции против Тимати, Пиотровского и гендиректора ОЭЗ «Алабуга»

23 апреля 2026
