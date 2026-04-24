Музейный комплекс Тукая в селе Кырлай откроется 25 апреля с участием Рустама Минниханова

После масштабной реконструкции музейный комплекс Габдуллы Тукая в селе Кырлай будет открыт 25 апреля. Об этом на заседании Совета по реализации законодательства о языках Республики Татарстан при Кабинете Министров РТ и организационного комитета по подготовке и проведению празднования 140-летия со дня рождения Габдуллы Тукая сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«В Арском районе в селе Кырлай завершается полномасштабная реконструкция музейного комплекса, создаётся новая экспозиция. Открытие состоится 25 апреля с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова», – отметила она.

Также Рустам Минниханов в этот день встретится с татарской творческой интеллигенцией, добавила Аюпова.