Музейный блокбастер сезона: в ГМИИ Пушкина презентуют коллекцию картин братьев Морозовых

28 июня в Москве открывается главная выставка года «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Она станет финальным аккордом масштабного международного музейного проекта о выдающихся московских династиях коллекционеров.

«Matamoe. Смерь», Поль Гоген

Первая выставка, посвященная собраниям французской живописи XIX-ХХ веков «Щукин. Биография коллекции» с огромным успехом прошла в 2019 году сначала в Париже в Fondation Louis Vuitton, а затем и в Москве. Новая выставка, в центре которой — коллекции западноевропейской и русской живописи конца XIX — начала ХХ вв, собранные известными меценатами братьями Морозовыми, проходит по тому же сценарию. Морозовская, как и Щукинская выставка, впервые воссоединила все картины и художественные произведения авторских коллекций, которые оказались в собраниях разных российских музеев, в ГМИИ им. Пушкина, Государственной Третьяковской галерее и Эрмитаже…. И совсем недавно Морозовская выставка, как и Щукинская в свое время, вернулась с парижских гастролей.

«Море в Сент-Мари», Винсент Ван Гог

Михаил и Иван Морозовы, братья-погодки, принадлежащие ветви «Абрамовичей» знаменитого рода текстильных промышленников в царской России. Они получили блестящее европейское образование и еще в юности начали увлекаться живописью. Их вкусы формировали друзья-художники, новаторы своего времени: Валентин Серов, Сергей Виноградов, Игорь Грабарь, Константин Коровин, чьи работы впоследствии войдут в коллекции братьев.

В основе экспозиции — собрания двух братьев, которые складывались почти одновременно. Но зачинателем считается старший брат Михаил. Меценат, театрал, интеллектуал, и, конечно же, богач, он начинал с русской живописи. Его коллекция рождалась спонтанно, круг его интересов был достаточно широк. В определенный момент он пришел к пониманию новой западной живописи, и таким образом стал одним из первых русских покупателей Ван Гога и Эдварда Мунка. Его картину «Девушка на мосту» Михаил Морозов приобрел на парижском Салоне Независимых в 1903 году за 500 франков. Михаил довольно рано ушел из жизни, в 1903, когда ему было всего 30 лет.

«Красные виноградники в Арле», Винсент Ван Гог

Параллельно свою коллекцию живописи собирал Иван, младший брат, но более методично и осознанно, используя, как утверждают искусствоведы, скорее «музейный» подход. Показать разность этих подходов, по словам кураторов, — одна из задач выставки. С 1903 года Иван регулярно, два раза в год, весной и осенью, посещает Парижские салоны современной живописи, мастерские художников и парижских маршанов (галеристов того времени). В сфере его интересов — полотна Пьера Бонара, Мориса Дени, Анри Матисса, Альфреда Сислея, Камиля Писсарро. Что-то он покупает сразу, что-то просит писать на заказ, как например, декоративные полотна Мориса Дени для оформления музыкальной гостиной особняка на Пречистенке, и никогда не торгуется. Его привлекают городские сюжеты, исторические стилизации, натюрморты.

«Натюрморт с попугаями», Поль Гоген

Посетители выставки смогут познакомиться более чем с 300 полотнами, среди которых представлено собрание работ художников, которые считались представителями современного русского искусства. Среди них Виктор Васнецов, Константин Коровин, Исаак Левитан, Марк Шагал, Борис Кустодиев, Валентин Серов, Сергей Виноградов.

Кроме того, по словам Алексея Петухова, одного из кураторов выставки, в экспозиции войдут многочисленные архивные документы Морозовых из фондов музея ГМИИ им. А.С. Пушкина, которые помогают понять и проследить путь формирования Ивана Морозова как ценителя искусства и его становления как коллекционера.

«Белая ночь. Осгардстран (Девушки на мосту)», Эдвард Мунк

Сценографию выставки вместе с кураторами придумывали архитекторы Кирилл Асс и Надя Корбут. Они пошли по пути создания вымышленного музея Ивана Морозова, так как воссоздать оригинальную развеску картин в особняке Морозова на Пречистенке оказалось невозможным из-за утраты фотографий его интерьеров. Поэтому архитекторы, сохраняя авторский подход Морозова к собирательству, придумали сюжет музея актуального искусства, но начала ХХ века. Он займет весь второй этаж главного здания ГМИИ им. А.С. Пушкина.

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