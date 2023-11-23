Музейные коллекции «Татнефти» пополнились старинными экземплярами Корана

Несколько старинных экземпляров Корана и другая ценная и редкая литература пополнила музейные коллекции «Татнефти». Книги в дар музею передала научный сотрудник отдела экспериментальных лабораторных исследований «ТатНИПИнефти» Флёра Газеева.

«Я увидела в телеграм-канале “Мы Татнефть” новость о том, что компания помогает оцифровывать старинные арабские и арабографические книги, — рассказала Газеева газете «Нефтяные вести». — Сейчас в нашей семье есть более новые экземпляры Корана, мы ими активно пользуемся. Священные книги, хоть и являются нашей семейной реликвией, должны просвещать, приносить пользу. Поэтому я решила передать их компании».

Религиозная литература досталась Газеевой от деда по линии отца. Семья жила в Ютазинском районе, исповедовала ислам, сам дедушка был муллой.

Специалисты управления информационной политики, в том числе владеющие арабским языком, при осмотре выяснили, что из трех переданных экземпляров Корана два датированы 1903 и 1904 годами. «Учитывая то, что дедушка Флёры Газеевой родился в 1899 году, священными книгами пользовались и до того, как он научился читать», – рассказали в управлении.

«Некоторые страницы книг уже довольно ветхие, но это не потому, что их хранили в плохих условиях, — пояснил главный специалист по национальному контенту Илшат Мингараев. — Просто ими очень активно пользовались. Мы обнаружили попытки самостоятельного восстановления книг — наиболее поврежденные страницы сшиты очень тонкими, почти прозрачными нитями».

Помимо экземпляров Корана женщина передала музею еще несколько учебников выдающегося татарского языковеда и педагога Хади Максуди, автора книги «Муаллим Сани» («Первый учитель»), изданной миллионным тиражом.

Кроме этого, среди переданной литературы есть экземпляры, ценность которых еще предстоит изучить и оценить. Например, рукописный сборник стихов, написанных на татарском языке с использованием арабской вязи.

Также специалистам предстоит расшифровать многочисленные заметки на полях учебников, сделанные, возможно, учителями арабского языка или их шакирдами.

Фото: пресс-служба «Татнефти»