Музейную ночь в Елабуге посетили родные участников спецоперации и школьники из ЛНР

Всероссийскую акцию «Ночь музеев», приуроченную к Международному дню музеев, в Елабуге посетили почти 10 тыс. человек, в том числе семьи мобилизованных и школьники из городов Лисичанск и Рубежное. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-секретарь Елабужского музея-заповедника Оксана Есипова.

«На благотворительной основе с ночными программами музеев познакомились члены семей мобилизованных, 45 человек, и 50 школьников из Лисичанска и Рубежного из Луганской народной республики, прибывшие в Елабугу учиться в Университетской школе», — пояснила собеседница агентства.

Акция «Ночь музеев» состоялась в Елабуге 18 мая. В эту ночь многие музеи ЕГМЗ открылись для посетителей после окончания рабочего дня и до полуночи.

Впервые музей-заповедник присоединился к «Ночи музеев» еще в 2010 году. С тех пор ежегодно на музейно-выставочных объектах ЕГМЗ в эту ночь организуют интерактивные программы, театрализованные экскурсии, концерты, квесты и мастер-классы, в которых принимают участие большое количество посетителей из Елабуги и других городов России.

В этом году посетители были из разных городов Татарстана, а также из Калуги, Москвы, Твери, Санкт-Петербурга, Тольятти, Тюмени и других мест. Украшением нынешней «Ночи музеев» стало выступление студентов Казанской консерватории имени Н. Г. Жиганова. А с 20.00 на протяжении трех часов музыканты радовали гостей опереттами, романсами, шедеврами мировой классики и песнями военных лет на трех музейных площадках.

Кроме того, жители и гости города могли посетить бесплатно экскурсии на Елабужском городище, принять участие в интерактивной программе Музея современного этноискусства и познакомиться с обрядами и обычаями татарского народа. Им показали татарские национальные игры и провели мастер-классы по татарским национальным танцам.

На улицах исторического центра Елабуги в этом году во время ночных музейных программ было особенно многолюдно, очереди в музеях выстраивались уже с 17.45, парковочные места заполнялись, погода располагала для ночных прогулок по музеям.

«Приятно было видеть целые семьи (их было, кстати, более 700), компании молодых людей (341 билет был приобретен по Пушкинской карте), которые решили провести субботнюю ночь культурно», — отметила Оксана Есипова.

Постоянный гость мероприятий ЕГМЗ блогер Алмаз Магадиев оставил восторженный отзыв об интерактивных программах в елабужских музеях: «Для меня „Ночь музеев“ — это обязательный семейный ритуал посещения музеев. Поскольку Елабуга — город музеев, поэтому это мероприятие для нашего города как маленький Сабантуй. Стараюсь каждый год посещать это мероприятие, и каждый раз команда ЕГМЗ, сотрудники всех музеев, готовят разные интересные мероприятия, квесты, игры. И они никогда не повторяются», — отметил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Елабуге после масштабной реконструкции открылся музей-театр «Трактир».