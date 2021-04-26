Музей-заповедник «Казанский Кремль» запустил акцию «Весна в Казанском Кремле»

На территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» проходит музейная акция «Весна в Казанском Кремле». С 26 апреля по 2 мая на выставочных площадках будет проходить ряд мероприятий, посвященных разным темам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил ведущий специалист отдела коммуникационного маркетинга Сергей Конюхов.

«Этот проект проходит ежегодно в начале туристического сезона. Раньше акция проходила на всех музейных площадках республики и называлась „Музейная Весна“. Наш музей-заповедник продолжил эту традицию. Нам бы хотелось в рамках этой акции показать самые значимые программы, как новые, так и те, которые проходили у нас в течение года, и показать их за одну неделю», — рассказал Конюхов.

Он отметил, что организаторами подобраны разнообразные мероприятия на любой вкус: экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты и творческие занятия, которые пройдут в офлайн- и онлайн форматах. Каждый день акции посвящен одной из тем. Первый день акции приурочен к Году родных языков и народного единства и 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, второй — Году Науки и технологий.

28 апреля пройдут специальные мероприятия для людей с ограниченными возможностями. 29 апреля сотрудники музеев расскажут посетителям о различных этапах истории России, а 30-го гостям раскроют секреты строительства экспозиций. Также будет возможность пройти на территорию закрытых объектов Казанского Кремля.

Подготовленная на 1 мая праздничная программа приурочена к Международному празднику Весны и Труда. Завершатся дни акции конкурсом, в котором смогут принять участие все желающие. Авторы самых креативных фотографий, сделанных на территории Казанского Кремля и опубликованных в социальных сетях с хештегами #ВеснаВКазанскомКремле и #ЯиМузей, получат памятные призы.