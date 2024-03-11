Музей-заповедник «Казанский Кремль» готовит совместную выставку с Третьяковской галереей

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Казанский Кремль летом планирует открыть выставку совместно с Третьяковской галереей. Об этом в рамках дискуссии «По ту сторону Волги: каким будет предстоящий туристический сезон в Татарстане» проекта «Городские модераторы» рассказал директор историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Ильнур Рахимов.

«Рабочее название „Лес“. Мы постараемся совместно с коллегами эту тему расскрыть с точки зрения изобразительного искусства и других возможностей в искусстве. Чуть-чуть поговорим о том, что такое русская живопись, о том, что город — это тоже своего рода лес, это такие городские джунгли», — прокомментировал Рахимов.

Он также отметил, что с середины лета в Казанском Кремле откроется проект «Авангард на телеге», а уже сейчас можно посмотреть совместную с эрмитажем выставку «Иллюзия в искусстве».

«Для нас очень важно, что к концу лета мы получаем три блокбастерных проекта, которые будут одновременно представлены в Казанском Кремле и с этими проектами мы уходим в БРИКС», — заключил Ильнур Рахимов.