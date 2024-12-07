Музей-заповедник Елабуги провел торжественные мероприятия в честь 35-летия

Пятого декабря Елабужский государственный музей-заповедник (ЕГМЗ) провел торжественные мероприятия, посвященные 35-летию со дня своего основания. Около ста гостей прибыли поздравить музей-заповедник, среди них были коллеги из 19 ведущих музеев из разных уголков России — от Казани до Иркутска.

Для музейщиков была подготовлена насыщенная программа. Она началась с приветственной речи генерального директора ЕГМЗ Гульзады Руденко в выставочном зале и презентации выставки «Это всё мне родное и близкое...» из фондов Государственного музея-заповедника С. А. Есенина.

Гульзада Руденко не только рассказала коллегам о многогранной деятельности музея-заповедника, но и поблагодарила всех за многолетнее плодотворное сотрудничество, в рамках которых как в Елабуге, так и в других городах России состоялось множество совместных выставочных проектов.

Здесь же Елабужский государственный музей-заповедник начал принимать в дар подарки к юбилею: печатные презентационные издания музеев, произведения искусства и даже музейные экспонаты.

Так, например, Чистопольский государственный музей-заповедник передал в дар уникальный предмет — корабельное колесо-штурвал с парохода «Ольга Стахеева» (таковым было имя дочери Ивана Григорьевича Стахеева, известного елабужского купца-промышленника).

Судно было построено в Нижнем Новгороде в 1899 году, у него интересная и длинная история. Коллеги из Чистополя, готовясь к юбилею ЕГМЗ, нашли этот уникальный музейный экспонат и решили вернуть его на родину.

В продолжение культурной программы музейные сотрудники ознакомились с новым музейным залом «Нефтяные истории» и побывали на большой презентации будущего Детского музейно-образовательного центра ЕГМЗ.

Именно этот объект стал главной темой коворкинга «Детский музейный центр. Вызовы и перспективы», организованного Елабужским государственным музеем-заповедником в рамках юбилейных мероприятий.

На сегодняшний день в Детском музейно-образовательном центре ЕГМЗ завершены все ремонтно-реставрационные работы. Сейчас центр оснащают современным мультимедийным оборудованием, наполняют последнее необходимым контентом, декорируют помещения, приобретают и устанавливают мебель.

На гостей произвели впечатление интерактивный глобус, рассказывающий об истории возникновения планеты Земля, и 3D-принтер, который продемонстрировал работу по печати небольших статуэток, изображающих малые архитектурные формы Елабуги.

Гости узнали, какая огромная работа была проделана на протяжении последних восьми лет. Мечта о создании такого центра стала реальностью благодаря поддержке и содействию помощника Раиса РТ Олеси Балтусовой и министра культуры РТ Ирады Аюповой, которые также прибыли на юбилейные мероприятия ЕГМЗ в этот день.

Чтобы на следующий год запустить работу Детского музейно-образовательного центра, который должен стать культурным и музейным центром всей Камской промышленной агломерации, Елабужский государственный музей-заповедник решил пригласить коллег для обсуждения темы, каким же должен быть такой центр.

На коворкинге присутствовали 24 представителя 19 музеев и музеев-заповедников из таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Удмуртия, Ростовская, Иркутская, Тульская, Псковская и Пензенская области, Красноярский край.

Коллеги-музейщики с удовольствием делились опытом работы с детьми, наглядно демонстрировали деятельность своих детских интерактивных зон в музеях. Так, Дарвиновский музей Москвы рассказал о работе с дошкольниками на экспозиции музея, Российский этнографический музей представил свои детские центры, Иркутский музей декабристов презентовал детскую творческую студию «Умушки».

В этот же день в выставочном зале ЕГМЗ состоялось награждение сотрудников Елабужского государственного музея-заповедника за вклад в развитие культуры Елабуги и Республики Татарстан.

«Елабужский государственный музей-заповедник — это настоящий пример градообразующего предприятия. И чтобы историческое наследие работало на экономику региона так, как здесь в Елабуге, надо многим поучиться у команды, которая работает под руководством Гульзады Ракиповны Руденко», — отметила Ирада Аюпова.

Ирада Аюпова вручила генеральному директору ЕГМЗ Гульзаде Руденко почетную грамоту Министерства культуры РФ и почетный знак «Посол культуры» общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

Кроме того, 58 сотрудников ЕГМЗ оказались отмечены знаками и почетными грамотами различных ведомств республики.

С юбилеем в этот праздничный день Елабужский государственный музей-заповедник поздравили депутаты Государственной Думы РФ Александр Шолохов и Айдар Метшин, заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Айгуль Балахонцева, друзья и партнеры.

Каждый из гостей отмечал масштаб многогранной деятельности Елабужского государственного музея-заповедника и профессионализм его коллектива.

ЕГМЗ сегодня — это 173 сотрудника, которые ежегодно проводят более 22 тыс. экскурсий, принимают более 240 теплоходов, проводят более 3000 культурно-образовательных и массовых мероприятий, принимают более 1 млн посетителей в своих музейно-выставочных объектах и на мероприятиях.