Музей Янки Купалы в Печищах представил выставку о маршрутах судьбы и странствиях поэта

Фото: пресс-служба Министерства культуры РТ

В музее Янки Купалы в селе Печищи открылась выставка «Янка Купала. Шляхи. Дороги». Проект подготовлен Государственным литературным музеем Янки Купалы из Белоруссии и стал частью международного культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Экспозиция рассказывает о жизни и путешествиях классика белорусской литературы. В основу выставки легли документы из фондов музея, а также материалы из открытых источников.

Посетителям показывают ключевые маршруты судьбы поэта: поездки в Вильнюс и Петербург в юные годы, вынужденные переезды в Москву и Казань во время мировых войн, а также путешествия по родной Белоруссии – включая дачу в Левках, где семья Луцевичей проводила лето.

Выставка работает с 21 ноября по 20 декабря.