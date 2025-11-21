Музей Янки Купалы в Печищах представил выставку о маршрутах судьбы и странствиях поэта
В музее Янки Купалы в селе Печищи открылась выставка «Янка Купала. Шляхи. Дороги». Проект подготовлен Государственным литературным музеем Янки Купалы из Белоруссии и стал частью международного культурного сотрудничества, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
Экспозиция рассказывает о жизни и путешествиях классика белорусской литературы. В основу выставки легли документы из фондов музея, а также материалы из открытых источников.
Посетителям показывают ключевые маршруты судьбы поэта: поездки в Вильнюс и Петербург в юные годы, вынужденные переезды в Москву и Казань во время мировых войн, а также путешествия по родной Белоруссии – включая дачу в Левках, где семья Луцевичей проводила лето.
Выставка работает с 21 ноября по 20 декабря.