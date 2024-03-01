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Музей художника в Васильево отказались признавать объектом культурного наследия
Дом, в котором жил художник Константин Васильев, расположенный в поселке Васильево Зеленодольского района, не получил статус объекта культурного наследия. Отрицательное заключение экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Согласно проведенной проверке, объект не может быть включен в единый госреестр ОКН из-за утраты им историко-культурного значения. Также он не несет художественно-эстетической ценности.
Константин Васильев относится к числу знаменитых жителей Васильево. Живописец, график, лауреат премии комсомола Татарии родился в Майкопе, однако после войны с родителями переехал в Казань. Его творчество обращено к фольклору — песням, былинам, сагам, древним сказаниям, а также природе. Влияние на мировоззрение художника оказала русская литература, в особенности произведения А.С.Пушкина, Ф.М.Достоевского и Ф.И.Тютчева. Также значительное место в его творчестве занимает тема Великой Отечественной войны. Несмотря на то что он прожил всего 34 года, Васильев оставил внушительное творческое наследие — порядка 400 работ.
Сейчас в России существуют два его музея: мемориальный в поселке Васильево, где художник жил и творил, а также картинная галерея в Казани, на ул.Баумана, д.29.
Именно о первом здании и шла речь в документации. Музей открыт в доме барачного типа, в котором художник прожил с 1956 по 1976 год. Церемония открытия после многолетних усилий состоялась 10 января 1996 года.
Первоначально он находился только в квартире, где жила семья художника. Однако из-за пополнения коллекции и увеличения числа посетителей было принято решение о расширении площади музея. Сейчас он состоит из мемориальной и биографической части.
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