Музей Великой Отечественной войны создал выставку к 80-летию победы под Сталинградом

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, филиале Национального музея РТ на территории Казанского Кремля, 2 февраля откроется выставка «Крепость на Волге». Она приурочена к 80-летию со дня победы СССР в Сталинградской битве. На ней представят фотографии, документы и личные вещи участников битвы, найденные на поле боя детали танков и самолетов.

Выставка организована музеем совместно с региональной общественной молодежной организацией «Отечество», которая участвовала в поисковых работах на территории Сталинградской битвы и предоставила часть экспонатов.

«Предметы, представленные на выставке, найдены отрядами Татарстана, входящими в объединение „Отечество”, или непосредственно отрядом „Разведка”. Объединение „Отечество” организует и координирует все поисковые отряды республики, входящие в Поисковое движение России. В разные годы поисковиками было найдено множество предметов, в Волгоградской области по сей день находят различные артефакты военных лет», — рассказал «Татар-информу» заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941–1945 годов Александр Александров.

Пространство выставки будет тематически разделено на четыре комплекса: «Речники», «Танкисты», «Авиация» и «Медицина». Например, посетители смогут увидеть медицинский стол для инструментов, поильник для раненых, личные вещи бойцов — расчески, книги и так далее.

Сталинградская битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. На фотографиях из фондов Национального музея РТ можно будет увидеть застывшие мгновения сначала оборонительных сражений (с 17 июля по 18 ноября 1942 года), а затем и контрнаступления (с 19 ноября 1942 года до победы 2 февраля 1943 года). Автором некоторых снимков является Герой Советского Союза Гани Сафиуллин.

Выставка «Крепость на Волге» продлится до 23 апреля.