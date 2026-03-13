Музей войск правопорядка в Челнах пополнился трофеями из зоны СВО

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Музей внутренних войск правопорядка в Набережных Челнах пополнился новыми экспонатами, доставленными из зоны специальной военной операции. Трофеи и артефакты передали военнослужащие морской пехоты в знак благодарности волонтерам за помощь фронту.

Среди переданных предметов – сбитый дрон-камикадзе противника, коллиматорный прицел с оружия врага, а также флаг поверженного подразделения.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Как рассказал волонтер Дмитрий Трофимов, трофеи были получены во время боевых действий.

«В благодарность за помощь морпехи 177-го гвардейского полка передали в музей внутренних войск флаг поверженного врага. При взятии Покровска, поселка Новый-Экономика, они захватили ротный командный пункт противника, уничтожили врага и взяли их трофеи», – отметил он.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Еще одним экспонатом стала радиостанция, принадлежавшая командиру разведывательного взвода 22-й мотострелковой бригады Ивану Вельчинскому, погибшему при выполнении боевой задачи.

«Во время выхода подразделения после выполнения задания по ним был нанесен удар кассетным боеприпасом, начиненным дротиками. Один из них попал в радиостанцию, которая находилась на Иване Вельчинском», – рассказал заместитель председателя Союза ветеранов и военнослужащих запаса войск правопорядка Татарстана Дмитрий Чураков.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Музей действует с 2022 года благодаря усилиям регионального Союза ветеранов и военнослужащих запаса войск правопорядка. Здесь собраны фронтовые трофеи, личные вещи павших героев, нашивки, шевроны и другие артефакты, привезенные из зоны специальной военной операции.

Во время передачи экспонатов волонтеров ожидал сюрприз: военнослужащие передали им редкие коллекционные знаки в благодарность за помощь фронту. По словам председателя региональной общественной организации «Союз войск правопорядка» по Татарстану Рината Мирзаянова, подобных знаков в республике всего четыре.

«С 2022 года мы занимаемся гуманитарной помощью. Начинали с малого – закупали бензопилы, передавали свечи, затем перешли на технику, автомобили, квадроциклы, дроны, рации», – отметил Мирзаянов.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Волонтеры продолжают помогать бойцам, изготавливая и передавая на передовую необходимое оборудование. Так, челнинец Андрей печатает на 3D-принтере элементы для беспилотников, системы сбросов для коптеров и другое снаряжение, которое затем безвозмездно передает военнослужащим.

«Сейчас война во многом стала технологической – многое связано с квадрокоптерами. Поэтому мы изготавливаем детали для них, чтобы помочь ребятам на передовой», – рассказал он.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Во время встречи благодарственное письмо от командования одного из подразделений было также вручено челнинской телекомпании за освещение работы волонтеров и поддержку военнослужащих.