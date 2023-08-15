Музей Великой Отечественной войны представил выставку к 80-летию победы в Курской битве

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, филиал Национального музея РТ в Казани, сегодня презентовал выставки «Огненная дуга» и «Закат Цитадели», приуроченные к 80-летию победы советских войск в Курской битве.

На первой из выставок посетители могут увидеть более 50 экспонатов, в том числе подлинные фотографии с мест сражения, портреты героев. Их дополняют различные карты и документы, письма, а также диорамы с танковыми сражениями, победа в которых стала переломным рубежом в событиях июля—августа 1943 года.

Экспозиция поделена на несколько исторических тем: «Этапы Курской битвы», «Татарстанцы в Курской битве» и «Они сокрушили гитлеровский „зверинец“».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как рассказал заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Александр Александров, посетители выставки познакомятся с уникальными пропагандистскими листовками и плакатами военного времени.

«Каждый блок выставки поделён на особые исторические моменты, рассказывающие о доблести воинов. Гости выставки узнают об историческом значении битвы для страны. Одни из самых интересных предметов — это

личные письма Героя Советского союза из Татарстана Михаила Фомина.

Также письма сослуживцев, телеграмма Иосифа Сталина адресованная колхозникам. Можно увидеть большинство предметов со времён войны — танковую педаль, мину, смотровую щель танкистов, инструменты. Все они были привезены с экспедиции», — сказал он.

По словам Александрова, особый интерес представляет также листовка «Девять правил борьбы с немецкими танками», в которой подробно рассказывается о действиях при встрече с немецкой техникой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В следующую экспозицию – «Закат Цитадели» – вошли экспонаты из фонда Музея Победы и исторические артефакты: плакаты, фотографии и письма, найденные поисковиками в местах, где проходили бои.

Представленные свидетельства в хронологическом порядке отражают ключевые моменты битвы — от тактики военных действий советских солдат, передвижения бойцов к боевому рубежу, захвата немецкой техники, подбитых вражеских танков, вплоть до первого салюта в честь освобождения городов.

Александров отметил, что сражения продолжались 49 дней, с 5 июля по 23 августа 1943 года. С обеих сторон было вовлечено более четырех миллионов человек. Потери ТАССР здесь составили около 10 тыс. военнослужащих.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По его словам, победа ознаменовала окончательный и бесповоротный перелом войны.

«Курская битва заслужила звание ключевой из-за масштабов пролитой крови, задействованных сил и оружейных средств. После этого опыта наши войска прогоняли вражескую армию с территории, а противник отступал. После битвы фашистская Германия больше не проводила ни одной крупной наступательной операции на советском фронте за всю войну», — пояснил он.