Музей Тукая запустил пешие экскурсии «Один год из жизни Марджани»

Фото: © Рифат Каюмов/ «Татар-информ»

К юбилею выдающегося татарского богослова, просветителя Шигабутдина Марджани Литературный музей Габдуллы Тукая в Казани организовал часовые пешие экскурсии по связанным с ним местам в Старо-Татарской Слободе. Напомним, 16 января отметили 205-летие со дня рождения ученого.

По словам директора музея Гузель Тухватовой, пешая экскурсия «Один год из жизни Марджани» демонстрирует отношение татарского поэта к трудам ученого. Маршрут включает такие объекты, как бывшая Татарская учительская школа, Юнусовская площадь, Дом Губайдуллина, мечеть «Аль-Марджани», медресе «Мухаммадия» и «Марджани», а также дом, в котором жил ученый, и установленный ему памятник. С историей этих объектов знакомит старший научный сотрудник музея Лена Тябина.

«Несмотря на зимние морозы, мы решили предложить пешую экскурсию по местам, связанным с Марджани. В ходе этой экскурсии мы стараемся раскрыть отношение Тукая к трудам ученого, общие черты двух великих личностей. Народный поэт был хорошо знаком с трудами просветителя, очень уважал их. В творчестве Тукая отразились суждения Марджани», — рассказала Гузель Тухватова корреспонденту «Татар-информа».

Она напомнила, что в 1913 году, находясь в Клячкинской больнице, за две недели до своей смерти Тукай просил своего друга, писателя и журналиста Фатиха Амирхана принести один из трудов Марджани. В том же году в своих стихах поэт дает высокую оценку деятельности ученого и просветителя.

Экскурсии будут проходить до конца января на основе заявок. «Желающие есть. Большинство — студенты и старшеклассники. Дату определяем по запросу, место сбора — музей Тукая», — пояснила директор.

Лена Тябина назвала «Один год из жизни Марджани» научно-исследовательской экскурсией, поскольку каждый ее участник получает для себя что-то новое. «Шигабутдин Марджани и Габдулла Тукай, хоть и немного, но успели побыть современниками. Они еще и земляки. Не просто земляки, Марджани был кумиром для Тукая», — такими словами начала экскурсию Лена Тябина.

Фото: © Рифат Каюмов/ «Татар-информ»

Одно из памятных мест, связанных с именем Марджани, — здание Медико-фармацевтического колледжа КГМУ, в котором в конце XIX века располагалась Татарская учительская школа. Это учреждение заработало в 1876 году. Марджани преподавал здесь, но из-за негативного отношения мусульманского духовенства был вынужден покинуть заведение.

«В то время консервативно настроенные татарские муллы были против обучения учителей русскому языку, а Марджани выступал за то, чтобы татары, проживая в России, были обязаны владеть русским языком, на котором издаются все государственные законы», — рассказала Лена Тябина.

Студентка Медико-фармацевтического колледжа Алина Накипова поделилась, что экскурсия ей понравилась, и она узнала много интересной информации. «Я училась во 2-й татарской гимназии имени Шигабутдина Марджани, поэтому о нем знаю много. Во время экскурсии открыла для себя новые факты», — сказала студентка.