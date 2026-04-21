Музей Тукая в Казани вошел в число востребованных летних свадебных площадок

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Литературный музей Габдуллы Тукая – филиал Национального музея Республики Татарстан – стал одной из самых востребованных площадок для выездных свадебных церемоний в предстоящие летние месяцы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил генеральный директор Нацмузея РТ Айрат Файзрахманов.

По его словам, на июнь на площадку уже поступило 36 заявок, также есть бронирования на сентябрь. В июле и августе церемонии планируют проводить по четвергам – ориентировочно по 9-10 регистраций в день.

Файзрахманов отметил, что стандартная стоимость церемонии составляет около 12 тыс. рублей, расширенные форматы с креативной программой – до 35 тыс. рублей. Отдельно оплачиваются госпошлина в размере 350 рублей и договор с ЗАГСом на выездную регистрацию (около 6,3 тыс. рублей).

Расширенная программа в музее Тукая выстраивается как театрализованное действие в духе городской татарской свадьбы начала XX века – с элементами реконструкции, сценическими эпизодами, встречей гостей и фотосессиями в исторических интерьерах.

«Формат мы обсуждаем с молодоженами и можем дополнять его театрализованными элементами», – пояснил он.

Файзрахманов также добавил, что музейные свадебные церемонии планируется развивать как просветительский проект, в том числе с возможной адаптацией под «Пушкинскую карту» для пар до 22 лет. Кроме того, рассматривается проведение не только свадеб, но и юбилейных церемоний семейной жизни.

Начальник Управления ЗАГС Казани Елена Студеникина уточнила, что в подобных проектах разделяются государственная регистрация и дополнительные программы.

«Мы выезжаем именно на государственную торжественную регистрацию брака. Всё остальное – театрализация и дополнительные элементы – реализуются уже силами музея и площадки», – отметила она.