Музей трамваев в Казани пополнился двумя уникальными экспонатами

В казанском Музее трамваев появилось два новых уникальных экспоната. Ретротроллейбусы 40-х и 60-х годов прошлого века можно увидеть на Аллее славы на ул.Петербургской, рассказывает «Метроэлектротранс».

«Музей трамваев находится прямо под открытым небом. Жители и гости Казани могут сделать фото со старинными вагончиками, которые когда-то возили пассажиров по улочкам старого города. Все это время раритеты бережно хранились и были отреставрированы силами сотрудников предприятия городского электрического транспорта», — говорится в сообщении в телеграм-канале.

Новые экспонаты помещены на Аллею славы после реставрации. Это МТБ-82 и ЗИУ-5, который пришел на смену этой модели в 60-х годах.

Как рассказали в МУП, при восстановлении специалисты старались использовать родные детали машин, их отделка и благоустройство территории продолжатся и после размещения.

Фото: телеграм-канал МУП «Метроэлектротранс»