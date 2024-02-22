Музеи Татарстана в 2023 году посетили рекордные 10,5 млн человек

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

За 2023 год татарстанские музеи посетили более 10,5 млн человек. Для сравнения: все федеральные музеи за год посетило около 45 млн человек. Об этом сообщила сегодня министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в прямом эфире #ТатарстанОнлайн.

«Привлекательность музеев — важный критерий, ведь музеи — важный инструмент трансляции культурного кода», — сказала она.

Ирада Аюпова также отметила, что 2023 год станет для отрасли «годом профессиональных коммуникаций». К примеру, в апреле республика присоединится к проекту «Музейные маршруты России».

Темами эфира стали главные итоги нацпроекта «Культура» в Татарстане и события Года семьи, объявленного в России Президентом Владимиром Путиным. Министр культуры Татарстана рассказала, какие объекты сферы культуры скоро откроются в нашей республике, как регион поддерживает молодые таланты, какие еще культурные события пройдут в этом году.

22 ноября 2023 года Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2024-й в России станет Годом семьи. Как отмечалось в документе, решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей.