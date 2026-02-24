Музеи Татарстана проводят акцию для пенсионеров – обладателей «Цифрового ID» в MAX

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С сегодняшнего дня и до 1 марта пенсионеры – обладатели «Цифрового ID» в национальном мессенджере MAX могут бесплатно посетить музеи Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Людей старшего поколения ждут увлекательные выставки, постоянные экспозиции и насыщенные культурные программы. Для бесплатного входа потребуется предъявить «Цифровой ID» в MAX.

В рамках акции можно будет бесплатно посетить следующие музейные учреждения: Национальный музей Татарстана и его филиалы, ГМИИ РТ, музей-заповедник «Казанский Кремль», музейный комплекс города Казани, Болгарский, Билярский и Чистопольский музеи-заповедники, музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

Акция также распространяется на людей с инвалидностью и членов многодетных семей, которые могут посетить музеи бесплатно. Для студентов предусмотрена скидка в размере 50%. Участники специальной военной операции и члены их семей также могут для удобства воспользоваться «Цифровым ID».

Эта инициатива – часть большой федеральной программы «Культура поMAХимуму» для льготных категорий граждан, пояснили в Министерстве культуры Татарстана.

Оформить «Цифровой ID» можно через приложение или на федеральном портале госуслуг.