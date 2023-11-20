Музей современной истории везет Казани проект «Донбасс – Россия: история и современность»

Государственный центральный музей современной истории (Москва) представит в Казани просветительский проект «Донбасс – Россия: история и современность». Выставку в Национальном музее Татарстана составят около 300 экспонатов – это подлинные предметы, отобранные специально для выставки межмузейной рабочей группой при Министерстве культуры России.

«Члены этой группы выезжали в зону боевых действий [СВО], чтобы отобрать предметы для выставки. Из 300 экспонатов, конечно, лишь часть из зоны боевых действий. Другая часть ­– экспонаты, раскрывающие историю взаимодействия России и Донбасса, и в Советское время, и до Революции. Это и предметы одежды, и предметы быта, и документы, и фотографии. Причем выставка представлена «под ключ» – начиная от телевизоров, рамок, оформления», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Национального музея РТ.

Фото: предоставлено НМ РТ

Будут представлены также документы из фондов российских архивов и предметы из частных коллекций. Ключевым же экспонатом выставки музейщики считают фото плаката «Донбасс — сердце России!». Он был издан в Москве больше века назад – в 1921 году, во время Гражданской войны и становления единого союзного государства — СССР.

Выставка «Донбасс – Россия: история и современность» путешествует по городам России уже год. Она побывала в Кирове, Уфе, Кудымкаре, Ханты-Мансийске, Луганске и Донецке. Казань завершит турне просветительского проекта. Каждый город дополняет выставку своими материалами о связи региона с Донбассом в прошлом или настоящем.

Фото: предоставлено НМ РТ

«Многие известные люди Татарстана, из области культуры, искусства, науки, в свое время (в 30-е, 40-е, 50-е годы) были на Донбассе. Это и Назип Жиганов, и Ахмет Файзи, и Хади Такташ, и Наби Даули, и Шариф Камал – многие из тех людей, кто является для нас культурным кодом и называем их именами улицы в Казани, связаны с Донбассом. Наряду со всем Союзом туда ездили восстанавливать после гражданской войны Донбас 40 тысяч рабочих и крестьян из Татарии. На Донбассе издавалась газета на Татарском языке, проходили курсы ликвидации безграмотности... Это огромный пласт молодых татарстанцев, которые жили на Донбассе, а наши, назовем их так, культурные звезды приезжали к ним и работали вместе с ними», – подчеркнули в Национальном музее РТ.

Дополнит выставку Национальный музей РТ, например, плакатами 1920-1940 годов, фотографиями татарских писателей и труппы татарского театра с рабочими на Донбассе, оригиналом черновика рукописи статьи Хади Такташа и т.д.

Вернисаж выставки намечен на 15.00 21 ноября, вход на открытие будет свободным, подчеркивают в Национальном музее РТ. Несколькими днями позже будет открыт сбор предметов от жителей Татарстана: музею можно будет передать в дар любой предмет, связанный со специальной военной операцией. Такие предметы будут собраны в специальной витрине выставки, которая будет работать до 21 декабря.