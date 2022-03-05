Музей соцбыта создал проект «О вас, женщины!»: гости смогут примерить платье от Зайцева

Казанский музей соцбыта в преддверии Международного женского дня открыл тематическую выставку «О вас, женщины!». Это коллекция модных вещей для женщин времен 70-80-х годов эпохи СССР, создававшихся подпольно так называемыми цеховиками как альтернатива продукции госпредприятий легкой промышленности.

Посетительницы музея до 15 марта смогут не только поностальгировать по советской молодости или познакомиться с модой, парфюмерной и косметической продукцией тех лет (в том числе музей представит знаменитый аромат «Красная Москва», а также духи «Быть может», «Ландыш серебристый»), но и примерить на себя образы модниц СССР. В разделе выставки «Гардероб советской модницы» будет представлена одежда и обувь для примерки желающими.

«Традиционно к 8 Марта мы представим весь выбор основной советской косметики. Ее у нас три стенда, которые мы собирали на протяжении 15 лет. Помады, основные духи, туши, маникюрные наборы – все есть, что было связано с женской красотой в СССР. Но, учитывая тех посетителей, кто у нас уже был раньше, мы акцентируем сейчас на других вариантах: например, сабо на деревянной подошве, изготовленное цеховиками, ремешки для платьев, аксессуары (модные пакеты, холщовые сумочки), брошки-сережки», – рассказал «Татар-информу» директор Музея социалистического быта Рустем Валиахметов.

Экспонатом выставки станет и платье известного модельера Вячеслава Зайцева, подаренное им актрисе Инне Чуриковой. Ею позже это платье и было передано казанскому Музею соцбыта.

«Можно будет сделать фотографию и в нем, аккуратно примерив это платье на себя. Инна Чурикова в нем играла в Ленкоме в одном спектакле с Николаем Караченцовым», – подчеркнул собеседник.

Кроме того, будет представлена коллекция блокнотов hand-made с иконами стиля 70-80-х годов прошлого века на обложках, которую несколько лет собирал один из казанцев. А также в музее можно будет прослушать виниловые пластинки фирмы «Мелодия» из известной серии «Для вас, женщины».

«В этой серии выпускались приятные песенки, как правило, каждый год к 8 Марта. Песни посвящены женской красоте, начиная с Муслима Магомаева „Королева красоты“, потому что все женщины красавицы. В любой ситуации женщины остаются женщинами, это самое большое наше богатство, и главное в жизни — любовь, она победит войну. Мир будет там, где любовь», — сказал Валиахметов.