Музей соцбыта к 85-летию Владимира Высоцкого организует квартирник и выставку

Фото предоставлено Музеем соцбыта

Музей социалистического быта накануне 85-летия со дня рождения Владимира Высоцкого, 24 января, представит тематическую выставку и проведет квартирник. Старт мероприятия намечен на 14 часов, участие в нем, как ожидается, примут известные казанские музыканты в формате открытого микрофона.

«Это наша традиция с момента существования Музея соцбыта на Университетской, 16. Тринадцатый год мы вот так собираемся и чтим память Высоцкого, поем хором его песни — не только участвующие в квартирнике музыканты, но и посетители. И в финале всегда, как гимн, — „На Большом Каретном“. В этом году из музыкантов будут „Четыре сезона“, Татьяна Митрошина, Айтур Файзалиев… Причем к нам приходят более молодые музыканты — средний возраст выступающих у нас 25–40 лет», — рассказал «Татар-информу» директор Музея соцбыта Рустем Валиахметов.

Фото предоставлено Музеем соцбыта

Выставка же о Высоцком будет работать в музее до середины февраля. Ее составят оригиналы фотографий петербуржца Валерия Плотникова, который был близко знаком с певцом. Именно его снимки становились обложками к пластинкам фирмы «Мелодия» и аудиокассетам, тиражировались в плакатах, настенных и карманных календарях, печатались в журналах, на сумках и модных полиэтиленовых пакетах. Фотограф стал и автором снимков Владимира Высоцкого и Марины Влади для обложки пластинки, выпущенной в Германии. В Музее соцбыта представлены фотоснимки Плотникова из его личной коллекции, переданные в Казань благодаря личной дружбе фотографа и Валиахметова.

Кроме того, можно будет увидеть магнитофонные катушки, книги, журналы, сувениры, виниловые диски, рукописные тетради со стихами, значки, связанные с Высоцким. В том числе — театральную афишу Театра на Таганке и неиспользованные из-за смерти артиста билеты спектакля «Гамлет» (на 27 июля 1980 года). Посетители смогут взять в руки редкий экземпляр книги Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет» (1987), лично переданный музею переводчиком Юлией Абдуловой.