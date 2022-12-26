Музей соцбыта к 100-летию СССР представил выставку «Стиль жизни — советский!»

Фото предоставлено Музеем соцбыта

В казанском Музее социалистического быта открылась выставка «Стиль жизни — советский!». Она приурочена к столетию создания СССР — соответствующий документ был подписан союзными республиками 30 декабря 1922 года. К юбилею рождения советского государства музей собрал 2 тыс. предметов, сделав акцент на тех, которые имеют надпись «СССР» или узнаваемую символику страны.

Фото предоставлено Музеем соцбыта

«Этот год для нас прошел под знаком образования огромного государства на одной шестой части суши. Это событие мирового значения, когда объединились несколько государств для решения своих политических, экономических проблем. Наследие Советского Союза нас окружает до сих пор, и многое из этого наследия нашу страну и продолжает генерировать сегодня — то положительное, что заложено в СССР», — уверен директор Музея социалистического быта Рустем Валиахметов.

Книги, журналы, сувениры с советской символикой, игрушки, виниловые пластинки и аудиокассеты, образцы одежды (например, спортивная форма и школьная форма), значки, почтовые марки, учебники — всё то, что составляло быт советского человека. Самостоятельным арт-объектом, например, можно считать кожаную куртку, сшитую из обложек партбилетов в 1991 году — в последнем году существования СССР.

Фото предоставлено Музеем соцбыта

«Общеэкономическое завоевание СССР в том, что простые вещи (свет, вода, тепло, газ) считались неотъемлемой частью жизни каждого человека, как воздух. Считалось, что они обязательно должны быть доступны и не должны так экономически обременительно ложиться на человека. И до сих пор еще так и происходит в нашей стране — в отличие от зарубежья. Когда люди стали ездить по миру, они поняли прежде всего экономическую составляющую — что такое свет, тепло, газ, жилье… Все эти базовые понятия в Советском Союзе не стоили так дорого. И по-прежнему у нас коммунальные платежи не являются такой непомерной ношей, как во всем мире», — заметил директор музея в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

При этом он подчеркнул, что, создавая выставку, музей отделил политику и экономику от повседневности советского человека, который был по-своему наивен, но и по-своему чист.

«Эта идеология делала людей чуточку лучше, даже если они не хотели такими становиться. Пионерия, например, добавляла позитива и благородных черт, даже если они были всего лишь прописаны на бумаге. Идея огромной страны, где люди имеют равные возможности, — это, конечно, была утопическая идея в чем-то, но это звучит красиво, интересно», — подчеркнул Валиахметов.

Фото предоставлено Музеем соцбыта

Ностальгирующих по СССР, констатировал вместе с тем создатель Музея социалистического быта, гораздо меньше, чем тех посетителей, кто пришел просто из обычного интереса. Средний возраст гостей — 15–17 лет.

«То есть выставка не ностальгическая, а публицистически-просветительская. Она рассказывает о том времени людям, которые в СССР не жили, но чувствуют, что что-то фундаментальное там было. То есть это не мы заставили или родители рассказали — это всё тот же интернет подталкивает даже дошкольников спрашивать, что это за страна такая была — СССР», — подытожил собеседник агентства.

Выставка «Стиль жизни — советский!» в Музее социалистического быта продлится до 10 февраля.