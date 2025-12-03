Музей Салиха Сайдашева представил обновленную экспозицию к 125-летию композитора

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В честь 125-летия со дня рождения великого композитора в музее Салиха Сайдашева открылась новая экспозиция.

«На мой взгляд, в пространстве этого музея должны быть разнообразные форматы работы, и это естественно. Моя мечта – чтобы здесь было больше детей. Мы обязаны передавать нашим детям наследие национального искусства, и это место как раз подходит для такой цели», – сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова журналистам во время открытия.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы – очень счастливый народ. В профессиональном изобразительном искусстве у нас есть художник Баки Урманче, в музыкальном – Салих Сайдашев. Его работы до сих пор являются основой профессиональной музыки. Мы еще полностью не осознали всю ценность его личности. Мы боимся изменений, а он был таким сильным и смелым человеком – он не боялся экспериментировать», – добавила она.

Экспозиция музея была представлена первым посетителям в формате иммерсивного шоу. Гости могли вспомнить выдающихся личностей, которые жили здесь, а также заново пережить творчество таких значимых фигур татарского искусства, как Карим Тинчурин, Сара Садыкова и Альфия Авзалова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вторая часть вечера прошла в музейном зале и была посвящена концерту музыки Салиха Сайдашева. Между концертными номерами с приветственными словами выступили министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, директор Национального музея Татарстана Айрат Файзрахманов, председатель Исполнительного комитета Всемирного конгресса татар Данис Шакиров и внук композитора Валерий Сайдашев.

Айрат Файзрахманов назвал это событие крупным историческим моментом в музыкальной истории Татарстана. По его словам, оно навсегда останется в памяти, а музей должен продолжать принимать посетителей. Он пожелал, чтобы наследие Салиха Сайдашева и музей жили долгие годы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Внук композитора Валерий Сайдашев отметил значимость события для семьи и вручил директору музея Айдару Ахмадиеву книгу, написанную сыном Салиха Сайдашева, Альфредом.

Данис Шакиров назвал открытие музея «новым дыханием» и отметил, что атмосфера здесь позволяет и молодым, и взрослым находить себя. По его словам, когда звучала композиция «Әдрән диңгез», он смотрел на портрет композитора и ощущал его присутствие рядом. Шакиров также выразил благодарность руководству республики и назвал этот день историческим праздником.

Рузиля Мухамметова