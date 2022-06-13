Музей русского присутствия на Святой земле открыли в Иерусалиме

Торжественная церемония открытия музея «Россия на Святой земле», приуроченная также к 140-летию Императорского православного Палестинского общества (ИППО), прошла на Сергиевском подворье в центре Иерусалима.

Для иллюстрации русского присутствия и паломничества на Святую землю (начиная со второй половины XIX века) в музее собрано множество исторических фотографий, документов и артефактов.

Первые паломники из нашей страны появились здесь еще в одиннадцатом веке, однако эпоха интенсивного строительства школ, больниц, церквей, монастырей и подворий началась во второй половине XIX века по инициативе великого князя Сергея Александровича (Романова).

Сергиевское подворье в центре Иерусалима было возвращено России при содействии властей Израиля в 2007 году. Еще 10 лет потребовалось на восстановление, ремонт и реконструкцию здания, которое приняло первых паломников и туристов в июне 2017 года.