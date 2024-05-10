Музей, полевая кухня и концерт: СИБУР организовал в Нижнекамске площадку к 9 Мая

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне жители Нижнекамске по традиции отпраздновали на площади Лемаева. Горожане собрались, чтобы отдать дань уважения подвигу тех, кто не щадил жизни и здоровья, чтобы защитить страну от врага. К празднику нижнекамское предприятие СИБУРа традиционно организовало интерактивную площадку с песнями военных лет, экспонатами музея поискового отряда «Нефтехимик», мастер-классами и полевой кухней.

Праздничное настроение на импровизированном концертном пятачке создавали профессиональные и самодеятельные коллективы. Песни военных лет исполняла группа «Романтики». В День Победы на площади выступили сотрудники заводов оргсинтеза, мономеров, ремонтно-механического завода, ветераны НКНХ. Они исполняли народные песни и авторские композиции на патриотические темы.

«Сопоставляя исторические факты, понимаешь, насколько дорогой ценой досталась нашему народу эта победа. И об этом должны знать все последующие поколения. В этом году нет шествия „Бессмертного полка“, но в каждой семье есть свой герой, память о котором бережно чтут. Мой дедушка прошел всю войну и говорил, что эти годы — самые страшные в его жизни», — рассказал председатель профсоюзной организации завода органического синтеза «Нижнекамскнефтехима» Михаил Мешалкин.

Внимание гостей праздника привлекала тематическая экспозиция поискового отряда «Нефтехимик» с фотозоной. Желающие сфотографироваться выстраивались в очередь у боевого мотоцикла и у пулемета «Максим» — одной из многочисленных находок поискового отряда «Нефтехимик».

«Отличная идея — разместить на праздничной площадке настоящий мотоцикл времен Великой Отечественной войны. Я как учитель истории могу сказать, что молодежь сейчас не знает, как выглядит техника, плохо помнит о войне. Очень здорово, что здесь есть такая экспозиция. Ребята подходят, фотографируются, интересуются. В наше время ценно сохранить память о подвиге, о потерях, которые пережила наша страна в 1941–1945 годах», — подчеркнула нижнекамка Елена Валиева.

В фотозоне «Нижнекамскнефтехима» также разместился уставший боец на привале. Другие экспонаты из Музея боевой славы и ценные находки из последней экспедиции поисковики разместили в палатке-музее. Среди них — личные вещи бойцов, найденные во время экспедиций, останки снарядов и оружие.

«Первая экспедиция в этом году проходила в Волгоградской области близ деревни Кузьмичи. Мы работали там на протяжении двух недель, подняли останки восемь солдат. Был найден один медальон. К сожалению, он плохо читается, мы отправили его на экспертизу», — рассказала о результатах весенней «Вахты памяти» командир поискового отряда «Нефтехимик» Ольга Ланцова.

Живо интересовались результатами поисковой экспедиции гости тематической площадки — глава Нижнекамского района, мэр Нижнекамска Рамиль Муллин и заместитель Премьер-министра РТ — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Ромприродназора Фаяз Шакиров. После осмотра экспонатов руководители сделали памятное фото.

Угощение солдатской кашей уже стало традицией для нефтехимиков. Гречневая каша с дымком, приготовленная на полевой кухне, и горячий чай пользовались спросом, день не радовал теплом.

«Наша каша, конечно, отличается от той, что ели на фронте, но ненамного. В ней тушенка и овощи. Сегодня мы приготовили для желающих 1000 порций каши», — рассказала повар Гульнара Яфарова.

Работу полевой кухни организовал профком СИБУРа, как и мастер-классы от подросткового клуба «Юный техник». Руководитель кружка кройки и шитья Татьяна Шоетова показывала юным нижнекамцам, как сделать бумажного голубка и модель самолета, помогала сложить заветный треугольничек фронтового письма, которого когда-то так ждали жены и матери.

«Моя бабушка Фаима часто рассказывала мне, как провожала на войну своего отца Фархетдина — моего прадедушку. Ей тогда было едва ли пять или шесть лет, но картину прощания она помнила с фотографической точностью. Рассказывала она и про последнее письмо отца. Он писал о том, как борется за свободу, за право на жизнь, достойное будущее своей Родины. В последнем письме он простился со всеми: „Прощайте, мы идем в огонь“. Эти строки и бабушкины рассказы для меня — символ верности Родине, преданности своей семье, веры в победу и светлое будущее даже ценой собственной жизни», — поделился воспоминаниями главный технолог «Нижнекамскнефтехима» Айдар Вагизов.

После солдатской каши руководители НКНХ вместе с главой города и министром экономики возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю возле Дома народного творчества. Великий татарский поэт отдал жизнь борьбе с фашистами. Памятник Герою Советского Союза нефтехимики установили в 2012 году.

«9 Мая — особенный праздник. Как в песне, со слезами на глазах. Нет ни одной семьи, которую бы не затронули боль и страх тех лет. Люди помнят о Великой Отечественной войне и чтут эту память. Важно передавать ее из поколения в поколение. И сегодня мы сделали для этого всё возможное», — отметил руководитель службы НКНХ по работе с госорганами Станислав Мартыненко.

Далее делегация двинулась к Мемориалу Победы на торжественный митинг. В ряды делегатов влились ветераны и труженики тыла — свидетели тех горьких лет. В настоящее время в Нижнекамском муниципальном районе проживают 410 ветеранов. Из них 23 участника войны и приравненных к ним, 329 тружеников тыла, 58 вдов участников войны. В Совете ветеранов «Нижнекамскнефтехима» — два участника Великой Отечественной войны и 39 тружеников тыла. Их навестили накануне праздника, вручили им подарки.

«Лично для меня этот праздник много значит. В моей семье, как и в каждой семье, бережно хранят память о событиях Великой Отечественной войны, о людях, которые отдали жизнь, здоровье, силы, частичку себя, чтобы защитить Родину. Для нашего предприятия, строили и развивали которое участники Великой Отечественной войны и труженики тыла, День Победы также имеет особое значение. Поскольку именно эти люди в послевоенное время начинали возводить нефтехимический комплекс с нуля в чистом поле. На их долю выпало самое трудное время. Они отдавали себя на поле битвы, а в годы строительства предприятия совершали на этой земле уже трудовые подвиги. Наши ветераны являются фундаментом „Нижнекамскнефтехима“, они вдохновляют нашу молодежь на развитие нефтехимической промышленности», — отметил Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима».

В этот день тысячи нижнекамцев собрались, чтобы вспомнить о павших героях и отдать дань их памяти.

«Для меня большая честь и радость приветствовать ветеранов, фронтовиков и тружеников тыла. Вы — наша самая большая гордость. Спасибо вам за то, что разделяете с нами радость Великой Победы. Меняются времена, но 9 Мая остается нашим главным, всенародным праздником, и таким мы его сохраним на века. Это наша обязанность. Это день великой победы, день великого триумфа нашего народа, но и день великой скорби. Только из нашего района в военные годы было призвано более 8 тыс. человек, половина из них не вернулась домой. А те, кто остался в тылу, не щадил себя, все до последней крохи хлеба отдавал фронту. Уроки Великой Отечественной войны учат нас сплоченности, единению в войне с современными угрозами», — обратился к участникам митинга мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

Вице-премьер Мидхат Шагиахметов поздравил собравшихся от лица Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. «Дорогие фронтовики и труженики тыла, от всей души поздравляем вас со всенародным праздником — Днем Победы в Великой Отечественной войне. 79 лет отделяют нас от исторической даты 9 Мая 1945 года, когда, спустя 1418 дней, неимоверных испытаний, беспримерного подвига нашего народа был дан салют в ознаменовании победы над фашистской Германией. Победа была завоевана дорогой ценой, память о ней дорога каждому из нас», — подчеркнул Мидхат Шагиахметов.

Член президиума Совета ветеранов НМР, узница концлагерей Альбина Дыранова поздравила всех с праздником и произнесла напутствие для подрастающего поколения. Вслед за этим прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, в которой приняли участие и руководители НКНХ. Память павших героев нижнекамцы и гости города почтили минутой молчания, троекратным ружейным залпом и торжественным парадом. В параде приняли участие нижнекамские школьники, студенты и выпускники нижнекамских учебных заведений.

Интерактивные площадки и торговые ряды работали в течение всего дня. На главной сцене сменяли друг друга творческие коллективы города. Вечером нижнекамцев порадовали своими выступлениями вокальная группа «Ямьле» и ВИА «Волга-Волга».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима».