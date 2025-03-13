Музей Победы станет центром марафона общества «Знание» в апреле

Музей Победы на Поклонной горе в Москве станет основным местом проведения трехдневного марафона общества «Знание», который будет посвящен 80-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба общества.

Фото: © Российское общество «Знание»

С 28 по 30 апреля пройдет марафон «Знание. Первые», приуроченный к юбилею Победы. Мероприятия марафона пройдут на 11 площадках.

На протяжении всех трех дней центральная площадка марафона будет находиться в Музее Победы. Старт мероприятия состоится в Южно-Сахалинске, затем марафон пройдет в двух молодежных столицах России — Омске и Перми, а также в Салехарде. Продолжатся события в Казани и Рязани, а также будут организованы площадки в Донецкой Народной Республике и Владикавказе. Кроме того, мероприятия марафона пройдут в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе. Ожидается, что более 25 тыс. участников примут участие в этом просветительском событии.

Генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль отметил, что этот марафон станет особенным не только благодаря своему масштабу, но и потому, что он посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул важность организации мероприятия, чтобы каждый участник, как на площадках, так и онлайн, ощутил связь времен и осознал силу России, основанную на ее истории и людях, которые приближали Победу.

В рамках марафона ожидаются лекции от выдающихся личностей страны и зарубежных гостей. Также будут представлены новые форматы мероприятий, которые не оставят участников равнодушными. Древаль выразил уверенность, что это событие объединит людей, напомнит о подвигах прошлого и вдохновит на новые достижения.

Перед основными событиями марафона будут организованы специальные образовательные форматы для молодежи из всех 89 регионов страны. Одним из таких форматов станут анимационные комиксы «Эхо Победы», посвященные городам-героям и ключевым местам сражений Великой Отечественной войны.

Кроме того, о героях войны можно будет узнать из статей в электронной энциклопедии «Знание. Вики». К Дню Победы авторы-волонтеры подготовят не менее 1,5 тыс. статей о Героях Советского Союза и связанных с историей событиях.

Крупным мероприятием перед марафоном станет всероссийская патриотическая акция, которая начнется в марте и продлится до 9 мая. Лекторы по всей стране расскажут молодежи о главных событиях и героях Победы. Также планируются эксклюзивные кинопоказы, приуроченные к памятным датам России.