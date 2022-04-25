Музей Победы пригласил жителей РТ проголосовать за земляков в конкурсе открыток к 9 Мая

Работы юных художников из Республики Татарстан вошли в виртуальную выставку международного конкурса «Открытка Победы» и борются за «Приз зрительских симпатий». До 30 апреля на сайте Музея Победы интернет-пользователи могут проголосовать за любую понравившуюся открытку. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Пять рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут победителями в номинации «Приз зрительских симпатий». Кроме того, до 9 мая каждый желающий сможет отправить любой рисунок по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы!

Итоги конкурса будут опубликованы на его странице 12 мая.

Международный конкурс рисунков «Открытка Победы» проводит Музей Победы совместно с Российским движением школьников и движением «ЮНАРМИЯ». Более подробная информация о конкурсе по ссылке.

Баннер конкурса предоставлен пресс-службой Музея Победы.