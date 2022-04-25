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Ру Тат
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Культура
25 апреля 2022  02:04

Музей Победы пригласил жителей РТ проголосовать за земляков в конкурсе открыток к 9 Мая

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Работы юных художников из Республики Татарстан вошли в виртуальную выставку международного конкурса «Открытка Победы» и борются за «Приз зрительских симпатий». До 30 апреля на сайте Музея Победы интернет-пользователи могут проголосовать за любую понравившуюся открытку. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Пять рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут победителями в номинации «Приз зрительских симпатий». Кроме того, до 9 мая каждый желающий сможет отправить любой рисунок по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы! 

Итоги конкурса будут опубликованы на его странице 12 мая. 

Международный конкурс рисунков «Открытка Победы» проводит Музей Победы совместно с Российским движением школьников и движением «ЮНАРМИЯ». Более подробная информация о конкурсе по ссылке

Баннер конкурса предоставлен пресс-службой Музея Победы.

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