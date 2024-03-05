Музеи, парки, Ратуша: ЗАГС Казани подсказал влюбленным необычные места для свадеб

Для развития свадебного туризма в Казани в 2024 году утверждены нестандартные площадки для выездных церемоний заключения браков. В их числе два городских парка, префектура «Старый город», музеи и Казанская Ратуша. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС исполкома Казани Елена Студеникина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Утвержден перечень учреждений культуры, где может проводиться выездная государственная регистрация браков. Это Национальный музей РТ, музей изобразительных искусств, Казанский Кремль. Также выездная торжественная регистрация браков разрешена в нескольких культурно-развлекательных учреждениях и общественных пространствах. Это Казанская Ратуша, культурный центр «Московский», Горкинско-Ометьевский лес и Центральный парк культуры и отдыха им. Горького» — сообщила она.

В этом году список таких площадок был пополнен из-за роста желающих заключить брак в необычной обстановке. Теперь казанцы смогут провести церемонии и в отреставрированной префектуре «Старый город».

«Это обновленная Юнусовская площадь, сквер на ул. Зайни Султана и набережная озера Нижний Кабан», — уточнила Студеникина.

Особой популярностью у молодоженов, по данным спикера, пользуются такие праздничные даты, как День влюбленных, День любви, семьи и верности, День города, а также зеркальные даты каждого месяца 2024 года. В летний период для торжественной регистрации браков открыт еще один день — среда. В самый популярный месяц — август — в качестве площадки для регистрации браков предложен Бальный зал культурного центра Московский. Всего за 2023 год в Казани 11,7 тыс. пар заключили семейные союзы.