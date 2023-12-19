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Музей образования Татарстана откроется в КФУ к концу учебного года
К концу этого учебного года планируется открыть Музей образования Татарстана. Он создается на базе Казанского федерального университета. Об этом сообщил журналистам министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«Поддержка Раиса республики Рустама Минниханова есть. Откроется музей в КФУ, потому что там много студентов, приезжают на повышение квалификации учителя, различные гости», – сказал глава Минобрнауки.
По его словам, ранее такого музея в Татарстане не было. «Там будет интерактивное оборудование, можно будет выходить на связь с разных точек республики, получать информацию и проводить занятия», – подчеркнул министр.
Хадиуллин добавил, что также проводятся работы по созданию Сквера учителя, который появится на набережной Казанки. «Справа от Национальной библиотеки будет детский парк. Между ним и парком "УРАМ" будет стоять памятник учителю», – уточнил он.
Глава Минобрнауки отметил, что вопрос о том, каким должен быть памятник, обсуждался с учителями, студентами, школьниками.
«Мы хотим, чтобы это был классический памятник. Думаю, нас услышали. Сейчас над ним работают. Рядом с памятником будет интерактивный павильон. Там будет представлена информация, направленная на повышение престижа учителя», – поделился он.
Кроме того, готовится к изданию книга о столетнем пути развития системы образования республики на русском и татарском языках. Ожидается, что с ней можно будет ознакомиться уже к концу января следующего года.
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