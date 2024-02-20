«Музеи, набережные, горнолыжка»: гости автобусного тура оценили преобразования Мамадыша

Сегодня жители Мамадышского района стали участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане.

Панельная дискуссия прошла в районном Доме культуры при участии депутата Госдумы РФ Ильи Вольфсона, главы Мамадышского муниципального района РТ Анатолия Иванова. Модератором выступила депутат Госсовета РТ Римма Ратникова.

Илья Вольфсон высоко оценил развитие Мамадышского района. «Видно, как за последние пять лет преобразился район. Благодаря национальным проектам появляются новые спортивные сооружения, школы, детские сады, культурные учреждения, музеи, набережные. Вот сейчас ездили, смотрели — горнолыжный курорт со дня на день откроется. Это огромная поддержка, очень важная для людей. Они чувствуют заботу и внимание», — отметил спикер.

По словам Вольфсона, когда люди чувствуют поддержку на своей малой родине, это положительно влияет на развитие.

«Это важно не только для больших городов, но и для района, — пояснил парламентарий. — Одна из главных задач — чтобы люди оставались там, где родились., ценили свою культуру и передавали ее своим детям».

Анатолий Иванов рассказал о планах на развитие района в 2024-2025 годах. Так, в Мамадыше появятся крытый манеж для езды на лошадях, крытый клуб картингистов, водный аттракцион и реабилитационный центр для ветеранов СВО.

«На днях я узнал хорошую новость. По программе „Развитие сельских территории“ нам выделили более 200 млн рублей на строительство 50 домов по 140 кавдратных метров. Каждый дом стоит 4,5 млн рублей. Они будут предназначены для специалистов, которые трудятся на промплощадках. В этом году будет построено 29 домов, на следующий — 21», — анонсировал глава района.

Объем валового территориального продукта в Мамадышском районе за прошлый год составил 16 млрд 445 млн рублей. За счет всех источников финансирования на развитие территории привлечено 4,75 млрд рублей инвестиций.

Мамадышский район известен предприятиями пищевой промышленности. Компании сохраняют устойчивый рост инвестиций, направляя их на модернизацию и реализацию новых проектов. Так, в 2023 году местным сырзаводом переработано 154,4 тысячи тонн молока. Предприятие ежегодно обновляет ассортимент, расширяет географию рынка сбыта. На производстве заняты 350 человек, среднемесячная заработная плата за 2023 год составила 55,6 тыс. рублей.

Расширяет рынок сбыта и цех безалкогольных напитков под брендом «Тартария». Ими производится 12 видов лимонада. Филиал «Татспиртпрома» — еще одно стратегически важное предприятие района. Спиртзавод за прошлый год произвел товарной продукции на сумму 815 млн рублей. В на этот год — расширение ассортимента продукции с внедрением современных технологий. Здесь закончили строительство цеха по производству вискового дистиллята. Объем инвестиций в прошлом году составил более 145 млн рублей.

Весомый вклад в развитие пищевой промышленности вносит ООО «РМ АГРО». Предприятие произвело 169 наименований колбасных, 310 мясных изделий и субпродуктов из говядины. Устоявшимся в районе направлением пищевой промышленности является рыбопромысловая деятельность. В 2023 году объемы ловли и переработки Мамадышского рыбзавода увеличились на 8% и составили 355 тонн. Предприятие запустило дополнительный цех по производству рыбных полуфабрикатов.

Основная отрасль района — сельское хозяйство. В районе насчитывается 10 сельскохозяйственных предприятий, 109 крестьянско-фермерских хозяйств, 7 кооперативов — в отрасли трудятся 1986 человек. Например, АПК «Продовольственная программа» является одним из успешных хозяйств Татарстана и России. В деревне Малмыжка сейчас строится еще один комплекс на 1200 коров с доильно-молочным залом.

На предприятиях «РМ Агро» и «АПК Продпрограмма» трудятся около 1200 человек. В прошлом году трудоустроены 6 выпускников профильных учебных заведений — молодые специалисты обеспечены жильем и единовременными субсидиями. АПК софинансировала 3,5 млн рублей и построила 6 индивидуальных жилых домов и ещё 2 восьмиквартирных дома для работников.

За все время действия программы «Строительство мини-ферм» господдержку в размере 100-600 тысяч рублей получили 237 личных подсобных хозяйства на сумму более 54 млн — это 1-е место в республике. В районе действуют 62 семейные фермы, получившие бюджетную поддержку. Также деятельность ведут 8 сельскохозкооперативов, пять из них получили грант на развитие начинающих кооперативов на сумму 29,2 млн рублей.

В последние годы в районе много сделано для развития инфраструктуры сёл, строятся и ремонтируются соцобъекты. В рамках федеральной программы по благоустройству сельских территорий построено 85 объектов за 210 млн рублей. Это спортивные и детские площадки, парки отдыха, тротуары и другие, а в 2023 году возведено два объекта за 5,6 млн рублей.

В 2023 году район участвовал в 22 федеральных, республиканских программах и нацпроектах. Общий объем средств по программам строительства и ремонта, включая и дорожные работы, составил 2,596 млрд рублей. Построено 15 тыс. кв. метров жилья, 9 социальных объектов и отремонтировано 39 объектов.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Мамадыше построили школу-сад на 240 и 120 мест. По этой программе также построили зону отдыха в селе Нижний Шандер и тротуары в селе Красная Горка, выполнили работы в поселке совхоза «Мамадышский». Общий объем финансирования — 120 млн рублей. В 2024 году в Мамадыше начнется строительство канализационно-насосной станции по улице Чапаева, линий освещения по улице Ленина, строительство спортзала и ремонт здания ДК на сумму 528,5 млн рублей.

«Для нас очень важен вопрос демографии. Когда в республике такие благоустроенные детские сады и школы, желание рожать детей только умножается. Надеемся на наших мамочек и папочек, которые будут растить достойных детей», — выразил надежду Илья Вольфсон.

По федеральной программе «Развитие образования» капитально отремонтированы две сельские школы, по республиканской программе за 23 млн рублей – пищеблоки четырех школ. В рамках нацпроекта «Образование» в двух школах появились центры «Точка роста». В 2024 году планируется открыть такой центр ещё в одной школе.

По республиканской программе за 94,4 млн рублей отремонтированы три сельских дома культуры. Также отремонтирована Мамадышская детская школа искусств на сумму 34,2 млн рублей. Работы продолжат и в этом году.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» в центральной районной больнице заработал кабинет компьютерной томографии. Также после капремонта открыли физиоотделение и отделение участковых врачей, отремонтировали входную группу поликлиники, завершили ремонт в хирургическом отделении и поликлинике ЦРБ. В селе Кемеш-Куль возведен ФАП за 6,7 млн. рублей. За 96,4 млн рублей обновлен медицинский склад «Резерв».

По линии Министерства экологии РТ в районе реализованы программы с общим объемом финансирования более 220 млн рублей. Так, в рамках нацпроекта «Экология» по федеральной программе «Сохранение водных объектов РФ» расчищено русло реки Берсут у села Камский Леспромхоз за 89,2 млн рублей, реконструирована оросительная система в поселке «Пятилетка» за 50 млн рублей. По госпрограмме «Воспроизведение и использование природных ресурсов» отремонтировано три объекта. Кроме того, за 9,1 млн рублей сделаны проектные работы по берегоукреплению реки Вятка в Мамадыше.

В 2023 году за счет федеральных средств по программе «Чистая вода» продолжилась реконструкция сети водоснабжения Мамадыша по ул. Ленина и еще 10 участков — на сумму 30 млн рублей. В 2023 году завершилось проектирование и получено заключение госэкспертизы по проекту «Каптаж родников» в селе Малмыжка с водоводом до Мамадыша — общая стоимость 138 млн рублей. В этом году начнется строительство. На эти цели из республиканского бюджета выделено 15 млн рублей.

По программе дорожного строительства построено 4,7 км дорог с твердым покрытием, отремонтировано и реконструировано 27,6 километра автодорог и дорожно-уличной сети населенных пунктов за 1,336 млрд рублей.

В 2023 году по программе «Наш двор» благоустроены шесть дворов многоквартирных домов в городе и селах района. Объем финансирования составил 52,2 млн рублей. Всего за действие программы благоустроено 45 дворов на сумму более 241 млн рублей. В этом году запланирован ремонт девяти дворов 18 многоквартирных домов за 70 млн рублей.

Активно проводится в городе газификация новых микрорайонов. В программу включены микрорайоны «Западный» и «Дачный». 8 февраля в микрорайоне «Южный» запустили газ — это 14 километров построенных линий газопровода и подведение газа к 350 земельным участкам.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений состоится открытие Парка экстремальных и зимних видов спорта. Работы над общественным пространством обошлись в 102 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов. В Мамадыше за счет государственных и республиканских программ благоустроена территория набережной реки Вятки — протяженность набережной более 4 км. Обустроены 2 озера и необходимо завершить благоустройство третьего — самого большого водного объекта площадью 50 тысяч кв. метров.

Мамадыш — один из самых благоустроенных городов. Он четырнадцатикратный победитель республиканского и двукратный победитель всероссийского конкурса «Самое благоустроенное городское поселение России». 16 января в Москве в рамках форума «Малая родина — сила России» состоялось вручение премий, учреждённых по поручению Президента РФ.

Премия присуждается в десяти номинациях представителям муниципалитетов, внесшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. Глава Мамадышского района Анатолий Иванов стал лауреатом всероссийской премии «Служение» в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества». Награды вручал лидер страны Владимир Путин.

Встреча в Мамадыше завершилась концертной программой, в которой приняли участие артисты легендарного Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан; народная артистка Татарстана, золотой голос татарской эстрады Зайнаб Фархетдинова и другие.

Федеральная программа «Комфортная и городская среда» входит в национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.