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Музей мирового океана делегировал в Казань выставку о ледоколе «Красин»
Филиал калининградского Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге, судно-музей «Ледокол „Красин”», привез в Казань выставку о легендарном корабле.
Судовое оборудование и инструменты, книги, предметы быта, фотографии и личные вещи членов экипажа разных лет, издания и сувенирная продукция о спасении судном в 1928 году участников экспедиции Умберто Нобиле — всё это можно будет увидеть с 6 октября в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, филиале Национального музея Татарстана на территории Казанского Кремля.
«В выставке участвует 61 предмет из основного и научно-вспомогательного фондов нашего музея. В этом году отмечается 95 лет с триумфального спасения ледоколом „Красин” экспедиции Нобиле. В связи с этим экспонатами выставки стали не только предметы с этого легендарного судна или личные вещи членов экипажа, но и выпущенные после завершения той спасательной операции сувенирные и книжные образцы — свидетельства мировой славы ледокола „Красин”», — рассказала «Татар-информу» заведующая научно-фондовым отделом Музея «Ледокол „Красин”» Мария Рестегина.
В течение многих лет ледокол обеспечивал проводку судов и работу научных экспедиций. В годы Великой Отечественной войны «Красин» участвовал в конвое PQ-15 и внутренних конвоях, шедших по трассе Северного морского пути. В наши дни ледокол «Красин» — единственное сохранившееся в России судно — участник полярных конвоев. Корабль-музей пришвартован на вечную стоянку у набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге.
Выставку можно будет посмотреть в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов до 8 ноября. После Казани она отправится в Уфу.
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