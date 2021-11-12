Музей Менделеевска после реконструкции впишется в концепцию Камского кластера

Фото: instagram.com/muzmendeleevsk/

В Краеведческом музее Менделеевска в 2022 году начнется реконструкция, которая продлится два года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил директор музея Константин Макаров.

«Реконструкция начнется в 2022 году, ее завершение планируется только через два года, так как на работы требуется серьезное вложение средств. На данный момент ведется работа над общей концепцией музея. Мы находимся в рамках исторического парка „Ушковские острова“ — одного из самых старинных парков республики. Для разработки концепции в начале декабря состоится стратегическая сессия с участием министра культуры Ирады Аюповой, архитекторов Москвы, ведущих директоров музеев РТ, краеведов и представителей общественности», — рассказал собеседник агентства.

По словам руководителя исполкома Менделеевского района Радмира Беляева, основной идеей при развитии концепции станет химическая промышленность. Ведь именно Менделеевский район — одна из территорий, где исторически начинала развиваться эта область промышленности и остается ведущей сферой по сей день.

«Музей Менделеевска обладает большим историческим потенциалом. Менделеевск — это то место, где действовали крупнейшие предприятия Вятской губернии — химические заводы Ушкова. Они были одними из крупнейших в Российской империи. Чтобы весь этот потенциал реализовать, планируется создать музей химии, так как мы — родоначальники химии в республике и стране. В рамках реконструкции планируется создать музей химии как начальную точку и парк под открытом небом, посвященный истории промышленности», — поделился с агентством директор культурного учреждения.

Собеседник уточнил, что предстоит очень большая работа. «Сейчас мы в цикле развития Менделеевска и всего Камского кластера. Это будет не просто ремонт музея, он должен стать связующим звеном между развитием истории, развитием промышленности и всего Камского кластера», — подчеркнул директор музея.

Константин Макаров также уточнил, что в музее никогда не проводился капитальный ремонт, хотя это самое старинное здание в городе. Здание в классическом стиле построено в 1870 году, второй этаж надстроен уже начале XX века. В здании имеются уникальные элементы — сторожевая башня в стиле «романский донжон», в самом нарядном помещении второго этажа — камин.

Контора товарищества «П.К. Ушков и К» до 1991 года выполняла свои главные функции. С 1991 года здесь располагается музей. «Ранее здесь проводились текущие ремонты, но капитальных работ здесь никогда не было», — отметил Константин Макаров.