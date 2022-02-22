Музей Лаишевского края имени Державина отремонтируют за 20 млн рублей

В текущем году в рамках национального проекта «Культура» будут проведены работы по капитальному ремонту музея Лаишевского края имени Г. Р. Державина. Об этом на итоговой отчетной сессии Совета района сообщил глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

По словам докладчика, для реализации этих целей из средств федерального бюджета выделено 20 млн 788 тыс. рублей.

«Лаишевский район является родиной великого русского писателя и государственного деятеля, первого министра юстиции России Гавриила Романовича Державина. В районе ведется целенаправленная работа по увековечиванию памяти знаменитого земляка. Ежегодно в городе Лаишево проводится Всероссийский фестиваль поэзии, посвященный дню рождения поэта, в рамках которого вручается премия в области литературы», — напомнил глава района.

Национальный проект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Как и другие нацпроекты, он реализуется в стране начиная с 2019 года.