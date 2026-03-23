Культура 23 марта 2026 15:22

Музей-квартира Мусы Джалиля ждет своей очереди на обновление

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Музей-квартира Мусы Джалиля пока ждет своей очереди на капитальный ремонт. Надежду на обновление музея-квартиры к 2031 году выразила заведующая им Ленария Муслюмова.

«[Обновление] в процессе. Во-первых, этот процесс касается всего Национального музея, а это 15 филиалов. Музей Мусы Джалиля ждет своей очереди. Запустился музей Каюма Насыри, реализован музей Сайдашева. Время подходит и по состоянию здания – нужен капитальный ремонт Мусе Джалилю. Я бы хотела, чтобы к 125-летию Мусы Джалиля мы реализовали этот проект», – рассказала Муслюмова корреспонденту «Татар-информа».

Татарстан будет отмечать 125-летие со дня рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля в 2031 году.

Музей-квартира поэта-героя находится на четвертом этаже жилого дома №17 по улице Горького (третий подъезд), она является филиалом Национального музея Татарстана.

#Национальный музей РТ #Муса Джалиль
