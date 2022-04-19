«Мы понимаем, что очень богаты»: в Кремле создадут музей со времен зарождения Казани

С проектами реставрации знаковых для Казани объектов ознакомился Президент Татарстана Рустам Минниханов в Международный день памятников. Он посетил комплекс Присутственных мест Казанского Кремля и изучил планы по возрождению старинных зданий в центре города.

В здании Присутственных мест Президенту Татарстана представили проект музея истории Казанского Кремля Фото: president.tatarstan.ru

«Сквозные темы по всей экспозиции – это Кремль как центр власти, центр духовности и уникальный архитектурный комплекс»

Ставшую традиционной прогулку по историческим местам Казани Рустам Минниханов начал с Казанского Кремля, где ведутся ремонтно-реставрационные и противоаварийные работы. Президента РТ сопровождали министр культуры РТ Ирада Аюпова, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, мэр Казани Ильсур Метшин.

В здании Присутственных мест руководителю республики представили проект музея истории Казанского Кремля, который должен занять почти весь первый этаж. Концепцию нового выставочного пространства представил директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

«Первый зал посвящен истории зарождения города. Здесь объясняется, почему Казань не могла не возникнуть, предпосылки – это водные пути, население… Здесь же объясняется, почему Казани 1000 лет, а этот вопрос возникает постоянно. Сквозные темы по всей экспозиции – это Кремль как центр власти, центр духовности и уникальный архитектурный комплекс», – рассказал Силкин.

Первый зал посвящен истории зарождения города. Во втором зале будет рассказываться про историю Казанского Кремля в ханский, царский и имперский периоды развития Фото: president.tatarstan.ru

По его словам, во втором зале музея будет рассказываться про историю Казанского Кремля в ханский, царский и имперский периоды развития. Здесь будет рассказываться, как менялись административные здания, а мечети заменялись православными храмами.

«Следующий зал – это Кремль двадцатого столетия. Опять-таки в Кремле сохраняются органы власти в тех помещениях, сохранившихся с XIX века, а духовность мы показываем на идеологии атеизма, поскольку это вариант советской духовности», – пояснил Силкин.

В будущем музее истории Казанского Кремля Президенту РТ также показали наиболее знаковые предметы, которые составят основу экспозиции. Это образцы посуды, культовой и военной одежды, предметы обихода, имеющие важное значение и отражающие суть эпох, имеющих отношение к Казанскому Кремлю.

Президенту РТ также показали наиболее знаковые предметы, которые составят основу экспозиции Фото: president.tatarstan.ru

«Вот это сосуды, в которых был найден клад на территории Кремля. А это весовая гиря с ханской тангой – символом власти. Это все ханский период, XIV-XV века», – начал свой рассказ об экспонатах Артем Силкин. Далее он показал рукой на несколько неприметных внешне керамических изделий, пояснив, что они имеют большую научную ценность.

«Эта посуда найдена в археологическом периоде ханского слоя, но предметы характерны для Московской Руси. Население здесь проживало смешанное, это известно также из документальных источников», – подчеркнул Силкин.

Ирада Аюпова предложила при закладке cоборной мечети Казани соблюсти ритуал казанских ханов

Далее Рустаму Минниханову показали фрагмент каменной плиты, пояснив, что это единственная сохранившаяся деталь от ханской мечети.

«Это очень интересный экспонат. Это прототип закладного камня ханской мечети, конец XV – начало XVI века. Сейчас будет закладка соборной мечети Казани. Может быть, нам тоже использовать этот же подход», – предложила Рустаму Минниханову министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Президент РТ выслушал предложение с интересом, но не ответил.

Рустам Минниханов: «Это будет интересно, когда ты зашел и полностью увидел все этапы Казанского Кремля» Фото: president.tatarstan.ru

В будущем музее истории Казанского Кремля руководителю республики также показали редкие изразцы XVIII века, которые были обнаружены на территории Архиерейского подворья.

«Здесь написано “Осада града Египта”. Это Александр Македонский осаждает град Египет. Все с территории Архиерейского двора, там есть изразцы и с библейскими сюжетами», – пояснил директор Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Он сказал, что в музее также будет выставлена православная митра из захоронения на территории Казанского Кремля и подлинная будёновка из Казанского юнкерского училища. Эти предметы наглядно показывают, как менялась власть и духовная жизнь на Кремлевском холме Казани.

Президент Татарстана проект музея одобрил. «Это будет интересно, когда ты зашел и полностью увидел все этапы Казанского Кремля», – сказал он.

На втором этаже здания Присутственных мест Президенту РТ презентовали проект экспозиции «Реликвии ислама» в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией Фото: president.tatarstan.ru

«Этот двор – лучшая площадка, которая здесь есть. Ее нужно правильно использовать, она должна работать для туристов»

На втором этаже здания Присутственных мест Президенту РТ презентовали проект экспозиции «Реликвии ислама» в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Выставка призвана актуализировать тему принятия ислама волжскими болгарами и подчеркнуть образ Татарстана как одного из важнейших центров исламской культуры. В будущих залах будут представлены редкие рукописные и печатные Кораны, различные архитектурные детали, монеты болгарских правителей и Золотой Орды, молитвенные коврики, традиционные костюмы татар Поволжья.

«Сейчас мы раскрываем потенциал музеев, которые у нас есть. Мы проводим аудит фондов. Мы понимаем, что мы очень богаты», – прокомментировал во время презентации исполнительный директор фонда «Игелек – Доброта» Ильнур Рахимов.

Президенту РТ также рассказали, что на втором этаже Присутственных мест планируется проводить мастер-классы, разместить творческие мастерские, в том числе призванные популяризировать татарские костюмы и ювелирное искусство.

В целом выставочные пространства Присутственных мест предлагается поделить на две части: местные и федеральные выставки с зарубежными музеями-партнерами. В планах – организовать выставки регионов Поволжья и столичных музеев.

На дворовой территории Присутственных мест предлагается создать зону отдыха для туристов Фото: president.tatarstan.ru

Также Рустам Минниханов ознакомился с проектом развития дворовой территории здания: здесь предлагается создать зону отдыха для туристов. Рустам Минниханов отметил, что двор на территории Присутственных мест Казанского Кремля – одна из лучших территорий для привлечения туристов.

«Этот двор – лучшая площадка, которая здесь есть. Ее нужно правильно использовать, она должна работать для туристов. Я не возражаю, чтобы здесь поменять покрытие, чтоб была какая-то зелень или фонтан. Вообще это очень красивое место, сюда люди должны заходить, чтобы чай попить», – сказал Минниханов. Президент Татарстана предложил приспособить под летние кафе или торговые помещения верхние галереи крепостной стены Казанского Кремля, которые ограничивают двор Присутственных мест с восточной стороны. С этих стен открывается хороший вид на Кремлевскую набережную.

«Мы предлагаем эти парадные, богато украшенные декорированные комнаты сделать неким пространством живой истории»

В здании Присутственных мест Президента РТ ознакомили с концепцией развития Дома Ушковой. Презентацию провел известный краевед, заместитель руководителя Республиканского агентства «Татмедиа» Эдуард Хайруллин.

Концепцию развития Дома Ушковой представил известный краевед Эдуард Хайруллин Фото: president.tatarstan.ru

Дом Ушковой, расположенный на улице Кремлевской, – одно из самых узнаваемых мест в Казани. Его построил сын владельца предприятий «Товарищества химических заводов Ушкова» Алексей Ушков для своей невесты в качестве свадебного подарка.

С 1919 по 2020 год в двухэтажном здании размещалась Национальная библиотека Татарстана, которая затем переехала в здание бывшего НКЦ «Казань».

«Это здание дворцового уровня, как будто из 1906 года его перенесли со всеми интерьерами, деталями. Сейчас это 2519 квадратных метров с хорошим расположением и невысокой остаточной стоимостью. Но прибавочная стоимость его бесконечна», – сказал Хайруллин во время презентации проекта.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Эдуард Хайруллин уточнил, что цель проекта – вернуть дому его первоначальные функции, которые сочетали в себе парадный и жилой бельэтаж, и доходные функции, которые занимали большую часть дома.

«Конечно, нового хозяина в бельэтаж не вселишь, поэтому мы предлагаем эти парадные, богато украшенные декорированные комнаты сделать неким пространством живой истории. Чтобы сюда могли водить экскурсии, чтобы люди могли использовать эти комнаты для церемоний высокого уровня в исторических антуражах. Для каких-то торжественных событий своей жизни», – сказал Хайруллин.

Дом Ушковой уникален тем, что здесь сохранились оригинальные элементы: лестницы, лепнина, витражи, интерьеры, мебель Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, Дом Ушковой уникален тем, что здесь сохранились оригинальные элементы: лестницы, лепнина, витражи, интерьеры, мебель. Здесь каждая деталь имеет историческую ценность и достойна того, чтобы стать предметом экспонирования.

«Сейчас дом требует бережной ювелирной реставрации, и главный принцип для нас – не навредить. Сейчас в здании проводится комплексное обследование дома: элементы кровли, фундамента, инженерия», – уточнил Эдуард Хайруллин. Он подчеркнул, что в процессе возрождения дома не ставятся конкретные сроки. Главное – сохранить памятник в первозданном виде.

В Международный день памятников Рустам Минниханов также ознакомился с новыми проектами строительства в историческом центре Казани. Первым объектом, который представили Президенту, стала территория по улице Тази Гиззата. Здесь предполагается строительство жилого комплекса. Рустам Минниханов одобрил проект, напомнив, что внешний облик здания должен гармонично вписываться в стилистику окружающей среды.

Рустам Минниханов также ознакомился с новыми проектами строительства на улицах Тази Гиззата и Петербургской Фото: president.tatarstan.ru

Затем Президенту РТ презентовали два проекта на улице Петербургской: торгово-гостиничный комплекс и многофункциональный комплекс гостиничного типа. Рустам Минниханов поручил доработать оба проекта, в частности сократить этажность зданий, принципиально переработать решение верхних этажей. Новое строительство в историческом центре должно быть качественным и архитектурно интересным, подчеркнул Президент Татарстана.