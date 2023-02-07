Музеи Казанского Кремля сегодня будут работать бесплатно

7 февраля вход во все музеи и выставочные залы Казанского Кремлястанет бесплатным. Посетить их и осмотреть выставки жители и гости города смогут в порядке живой очереди.

С 9.00 до 19.30 можно будет посетить Музей исламской культуры, с 10.00 до 18.00 будут открыты Музей истории государственности РТ, Музей Пушечного двора, Музей истории Благовещенского собора, Музей естественной истории РТ, выставочный зал «Манеж» и выставочные залы Присутственных мест, сообщает пресс-служба Казанского Кремля.

Кроме того, на один день бесплатным станет вход на выставки в подразделениях Государственного музея изобразительных искусств РТ. Так, с 10.00 до 18.00 желающие могут посетить постоянные экспозиции в главном здании учреждения и Национальную художественную галерею «Хазинэ».

С 11.00 до 20.00 гостей будут ждать в Галерее современного искусства, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.