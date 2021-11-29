Музеи Казанского Кремля проведут декаду бесплатных дней для людей с особенным здоровьем

Музей-заповедник «Казанский Кремль» с 1 по 10 декабря проведет декаду бесплатных для посещения всех своих музеев дней для людей с инвалидностью I, II, III групп.

Музейщики подготовили в эти дни экскурсии на русском жестовом языке и экскурсии с тифлокомментированием, мастер-классы и творческие занятия, выездные занятия и выездную выставку для особенных посетителей, а также музейные программы для благотворительных фондов, ресурсных классов, специализированных общеобразовательных учреждений.

С 1 по 10 декабря с 9:00 до 17:00 по территории Казанского Кремля будет доступен видеогид для глухих и слабослышащих посетителей. Каждый день во время декады будут проводиться экскурсии для детей с аутистическими заболеваниями «Мое первое знакомство с Казанским Кремлем», а также выездные занятия «Расскажем о Кремле» со специальными моделями архитектурных памятников Казанского Кремля, которые можно и нужно изучать тактильно – трогать руками.

2 декабря в 14:00 в Выставочном зале «Манеж» будут презентованы новые тактильные макеты музейных экспонатов Музея-заповедника «Казанский Кремль». Их создали в рамках социального проекта «История в твоих руках» РООИ «Интеграция» в Республике Татарстан.

«Макеты можно установить на столе, их можно трогать – они пластмассовые. Это, например, макет Спасской башни, макет динозавра, он из экспонатов Музея естественной истории Татарстана и так далее», – сообщила ИА «Татар-информ» начальник отдела коммуникационного маркетинга музея-заповедника «Казанский Кремль» Альфия Мушарапова.

В этот день, 2 декабря, с 13 до 15 часов можно будет посетить экскурсию «Прикоснись к Кремлю», разработанную для незрячих и слабовидящих посетителей. Новые тактильные макеты станут ее основным наполнением.

5 декабря в 14:00 состоится экскурсия на русском жестовом языке по Музею истории государственности татарского народа и Республики Татарстан.

8 декабря в 10:00 экскурсия на русском жестовом языке будет организована по выставке «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве XVII–XX веков из собрания Государственного Эрмитажа» в Центре «Эрмитаж-Казань».