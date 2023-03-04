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Музеи Казанского Кремля 7 марта будут работать бесплатно
7 марта жители и гости столицы Татарстана могут бесплатно посетить музеи Казанского Кремля. Так, с 10.00 до 18.00 будут открыты центр «Эрмитаж-Казань», выставочные залы Присутственных мест, Музей естественной истории РТ, Музей истории государственности РТ, Музей Пушечного двора и Музей истории Благовещенского собора.
Музей исламской культуры будет работать с 9.00 до 19.30, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».
Посетителей будут впускать в музеи по сеансам длительностью по полчаса. С 13.00 до 14.00 предусмотрен перерыв на санитарную обработку.
Также сегодня казанцы и гости города могут бесплатно посетить Нацмузей РТ и все его филиалы, в том числе литературный музей Габдуллы Тукая, Музей А.Горького и Ф.Шаляпина, Дом-музей В.Ленина, Музей-квартира М.Джалиля и другие.
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