Музей ИЗО Татарстана проходит ребрендинг и обещает запустить более удобный сайт

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Музей ИЗО Татарстана проходит ребрендинг и готовится презентовать свой новый сайт. Визуальное преображение учреждения по нескольким направлениям стало возможным благодаря победе в конкурсе «Музей 4.0» и получению гранта.

«Ребрендинг музея включает создание нового логотипа, айдентики и внутренней рабочей документации нового образца – бланки, визитки, афиши. Новый сайт музея уже утвержден, но еще находится в процессе создания. Его запуск ожидается в декабре или, возможно, в конце ноября. Сайт станет гораздо более удобным. Мы ориентировались на сайты ведущих музеев России, в то время как наш нынешний сайт самописный, поэтому малофункционален. Новый сайт будет сделан на платформе Битрикс, так что информацию в нем будет найти гораздо удобнее. Одной из ключевых станет вкладка про региональные художественные объединения бывшей Казанской губернии –ТатЛЕФ и ТатАХРР. В ней можно будет найти статьи про художников объединений, видеоматериалы и информацию про выставку “ТатАХРР/ТатЛЕФ: единство и борьба противоположностей”», – рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

Ежова Евдокия, «В ресторане», акварель. Фото: ГМИИ РТ

Большой выставочный проект «ТатАХРР/ТатЛЕФ: единство и борьба противоположностей» к 100-летию образования художественных объединений откроется в Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана на территории Казанского Кремля уже завтра, 14 ноября.

Художественный авангард, подчеркивают музейщики, очень востребован в последние десятилетия, хотя долгое время художники-реалисты 1920-1930-х годов незаслуженно оставались на «обочине» внимания. В нашем регионе их представляют ТатАХРР – Татарский филиал Ассоциации художников революционной России и ТатЛЕФ – Татарское отделение Левого фронта искусства.

Шакир Мухаметжанов, «Заводской комплекс», акварель, гуашь. Фото: ГМИИ РТ

Как и подобные столичные союзы, ТатАХРР и ТатЛЕФ были антагонистами по идеологии и художественным принципам. Сначала они противостояли другу другу на местной художественной арене, но затем эти различия были нивелированы, а еще позже, в 1935 году, ТатАХРР стал ядром единого Союза художников ТАССР.

Интересно, что точкой схождения разнородных творческих сил ТатАХРР и ТатЛЕФ была бывшая Казанская художественная школа. После революции она пережила несколько трансформаций, существуя то как художественные мастерские, то как институт, то как техникум. Художники проявляли разные творческие и идеологические устремления: левые и правые, молодые из крестьянско-пролетарской среды, и из «бывших». Так незаметно для самих себя и несмотря на изначальное противостояние, вместе они формировали новое искусство.

Константин Чеботарев, «Композиция», Фото: ГМИИ РТ

На выставке в «Хазинэ» будут представлены более 200 работ авангардистов – живопись, графика, плакаты, скульптура и декоративно-прикладное искусство. В них художники отразили и исторические события начала ХХ века, и НЭП, и сельское производство, и потребкооперацию. А также быт и культуру, просвещение, спорт, жизнь военных и т.д. По каждой тематике можно будет видеть произведения местных художников обоих направлений, а также работы известных ЛЕФ-овцев и АХРР-овцев — Родченко, Маяковского, Радимова, Котова, Модорова, Кацмана, Машкова, Куприна, Рождественского и других.

К созданию большой выставки были привлечены Музеем ИЗО РТ Национальный музей РТ, музей-заповедник «Казанский Кремль», Музейный комплекс города Казани, Научная библиотека КФУ имени Лобачевского. А в дни ее открытия (14 и 15 ноября) будут проходить Восьмые казанские Искусствоведческие чтения – Всероссийская научно-практическая конференция, также посвященная творческим объединениям ТатАХРР/ТатЛЕФ.

Фото: ГМИИ РТ

Официально, отметим, и ребрендинг Музея ИЗО РТ еще не презентован. Тем не менее новый логотип уже использован, например, на афише предстоящей выставки «ТатАХРР/ТатЛЕФ: единство и борьба противоположностей».