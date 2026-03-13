news_header_top
Культура 13 марта 2026 10:21

Музей ИЗО Татарстана получил 11 картин в дар от семьи художника Абрека Абзгильдина

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Музей ИЗО Татарстана принял от семьи народного художника республики Абрека Абзгильдина 11 картин в свои фонды и покажет их на выставке «Дар мастера». Об этом «Татар-информу» рассказала директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

Небольшую экспозицию разместят в одном из залов Национальной художественной галереи «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана. Увидеть произведения Абзгильдина, посвященные теме Сабантуя, можно будет с 14 марта по 12 апреля.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Картины кисти Абзгильдина дополнят портреты известных личностей, повлиявших на становление художника, – Баки Урманче, Сергея Параджанова, Рудольф Нуриев, Закира Рамеева и др.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В настоящее время в галерее завершается монтаж предстоящей выставки. В следующем году, отметим, будет отмечаться 90 лет со дня рождения советского и российского живописца и скульптора (1936-2013).

