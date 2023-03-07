Музей ИЗО РТ шедеврами старопоморской иконописи расскажет о «Хранителях древней иконы»

В главном здании Музея ИЗО Татарстана с 10 марта начнет работать уникальная выставка «Хранители древней иконы», которая представит более 60 образов, созданных в традициях старопоморской (старообрядческой) иконописи. Старопоморскую (дораскольную) традицию написания икон в Казани можно будет проследить на примере икон с середины XVII века вплоть до начала ХХ века. Художественное наследие казанских старообрядцев, подчеркивают музейщики, – малоизвестное явление русской культуры. Выставка посвящена покровителям русского воинства, представленным образами Спаса Нерукотворного, Архангела Михаила, Георгия Победоносца и Димитрия Солунского.

Икона «Иоанн Воин», XIX век, из собрания Музея ИЗО РТ. Фото: предоставлено Музеем ИЗО РТ.

«Коллекция старопоморских икон насчитывает более сотни экспонатов – часть их входит в фонды Музея ИЗО РТ, часть представляет частное собрание, переданное на хранение в наш музей в начале 90-х годов прошлого века. Нет возможности показать их все сразу, но благодаря тому, что большая часть икон небольшого, аналойного формата (30х25 см), они будут экспонироваться в витринах поочередно (с ротацией, сменой экспонатов в течение выставки). Это, в свою очередь, позволит соотнести музейно-тематический принцип с традицией расположения икон в храмах старопоморцев – с выделением центральных икон и расположением их по чинам святости ликов. Также это позволит сделать акценты на основных центральных памятниках коллекции», – уточнили информагентству в пресс-службе музея.

Выставка займет три зала первого этажа, где, к слову, в постоянной экспозиции Музея и прежде размещались экспонаты-иконы, знакомящие посетителей музея с древнерусским искусством иконописи. Старопоморское письмо сменит основную экспозицию икон Музея ИЗО РТ, а кроме того к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы (7 апреля) и ко дню памяти великомученика Георгия Победоносца (6 мая) будет меняться состав экспонатов самой выставки «Хранители древней иконы».

«Старопоморцы следовали древней дораскольной традиции иконописи, что наглядно раскрывают шедевры выставки — иконы „Божия Матерь Умиление“, „Рождество Богоматери“, „Святые преподобные Зосима и Савватий Соловецкие“, происходящие из Старопоморской церкви Казани на улице Павлюхина, входят в сокровищницу древнерусской культуры. К казанской иконописной мастерской гипотетически может быть отнесена из старопоморских образов икона уникальной редакции конца XIX века, на которой изображены Ангел Хранитель, Архангел Михаил, Ангел Смертоносный — редкое изображение собора святых, составленное на основе духовной литературы старообрядцев. Конечно, чаще иконы старопоморцев не подписывались в силу древней традиции не упоминать свое имя, но исследователям известно, например, что в Казани в последней четверти XIX — начале ХХ века работал такой мастер-иконописец, как Николай Пухов», — отметили специалисты Музея ИЗО РТ.

Икона «Преподобный Максим Грек», XIX век, из собрания Музея ИЗО РТ. Фото: © предоставлено Музеем ИЗО РТ.

Ротация экспонатов проекта, к слову, не коснется крупных икон, размещенных во втором зале, их можно будет видеть в течение всего графика работы выставки «Хранители древней иконы» – до 11 июня. А вот состав небольших икон будет почти полностью меняться дважды, в том числе в апреле выставку дополнят коллекции книг из старопоморской общины и из отдела редких рукописей и книг библиотеки КФУ.

К проведению выставки «Хранители древней иконы», как удалось узнать «Татар-информу», специалисты музея и представители старопоморской общины старообрядцев вели подготовку несколько лет – некоторые иконы нуждались в частичной реставрации или консервации. Реставраторам пришлось потрудиться над большей частью экспонатов, предварительно подготовив к выставке более полусотни икон как из фондов Музея ИЗО РТ, так и из собрания самих старопоморцев. Так, например, полный цикл восстановительных работ прошла центральная икона Спас Вседержитель из второго зала выставки.

«Надо заметить, что Казанские иконы, происходящие из старопоморской церкви, требуют изучения с помощью современных технико-технологических методов исследования. А это длительный и кропотливый процесс», – подчеркнули в музее.

Наряду с иконописными экспонатами на выставке можно будет увидеть музейную коллекцию поморского литья, которую собирал в течение нескольких десятилетий заведующий отделом древнерусского искусства Музея ИЗО РТ Яков Вайсфельд.