Музей ИЗО проведет юбилейный «Диалог с традицией» о творчестве Абрека Абзгильдина

Национальная художественная галерея «Хазинэ» представит выставку «Диалог с традицией – Гореф-гадәт белән әңгәмә» народного художника Татарстана, заслуженного художника России, лауреата Госпремий Тукая и Урманче Абрека Абзгильдина. Вернисаж состоится 3 марта в 16:00.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе музея, около 70 произведений художника займут четыре зала третьего этажа. Будут представлены как живопись, так и предметы декоративно-прикладного искусства (например, керамические тарелки из серии «Сабантуй») из коллекции Музея ИЗО РТ и семьи художника.

Выставка приурочена ко дню рождения Абрека Абзгильдина – 1 марта ему исполнилось бы 85 лет. Будущий художник родился в городе Баймаке Башкирской АССР, отец его не вернулся с фронта, а сам он окончил горно-металлургический техникум и работал в шахтах. Служил в армии в Забайкалье, а потом окончил Казанское художественное училище, Московский художественный институт имени Сурикова, мастерскую монументального искусства Тутеволь. В Казани художник жил и работал с 1970 года, с 1993 по 2008 был председателем правления Союза художников Татарстана.

Помимо живописи, где важнейшим жанром Абзгильдина был портрет (он написал Салиха Сайдашева, Назиба Жиганова, Софию Губайдуллину, Баки Урманче, Дэрдмэнда), художник создавал монументальные работы на зданиях советской Казани, Нижнекамска, Набережных Челнов, Уфы, Бугульмы, Салавата. Так, в 1972-1973 годах на здании «Молодежного центра» в Казани появилась настенная роспись «Революция», в 1975-м на Доме моды – «История моды».

«Авторству Абрека Абзгильдина также принадлежат мозаика „Книга — источник знаний“ в Казанском институте культуры, мозаики на темы „наука и труд“, „искусство и спорт“ на фасаде Дома техники в Бугульме, а также композиция „Юность“ в здании ресторана „Акчарлак“ (ныне здание не существует — прим. Т-и) в Казани», — рассказали информагентству в Музее ИЗО РТ.

Выставку Абрека Абзгильдина «Диалог с традицией – Гореф-гадәт белән әңгәмә» в Национальной художественной галерее «Хазинэ» можно будет увидеть в течение месяца – до 3 апреля.