Музей ИЗО представит дореволюционный авангард знаменитого объединения «Бубновый валет»

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, 24 февраля откроется выставка «Бубновый валет», посвященная известнейшему одноименному авангардному объединению дореволюционной России. Примечательно, что произведения входивших в это объединение художников из коллекции музея связаны так или иначе с историей «Бубнового валета». Помимо картин, на выставке можно будет увидеть мало экспонировавшиеся скульптуры того периода — работы «бубнововалетовца» Александра Матвеева, Надежды Крандиевской, Сергея Коненкова и ученика Ильи Машкова Бориса Королёва.

«Например, мы покажем три деревянные скульптуры Сергея Коненкова. Это „Леда“ и „Лебедь“, „Демон (Паганини) “. Он вырезаны из цельного дерева. Коненков был очень дружен с Петром Кончаловским. Авторству скульптора Бориса Королева принадлежит бронзовая модель памятника Михаилу Бакунину (российский революционер, публицист, один из основоположников анархизма, идеолог народничества — прим. Т-и). Сам памятник поставили в Москве в 1919 году, но долго он не простоял — был снесен. Но сохранилось несколько его моделей, в том числе наша. Причиной сноса стала смелая кубофутуристическая форма памятника, которая никому не понравилась. Королев был одним из очень немногих скульпторов в России, которые работали в кубистическом стиле», — пояснила куратор выставки — искусствовед Дина Ахметова.

В движение «Бубновый валет» входили также Александр Куприн, Аристарх Лентулов, Роберт Фальк и Михаил Ларионов. Произведения представителей течения объединены стилистическим единством, составляя русский «сезаннизм». Также для этих художников характерны увлечение примитивизмом (лубком и городским изобразительным фольклором, таким как плакат, вывеска, росписи подносов) и европейскими кубизмом и футуризмом. После длительного времени участия в зарубежных выставках в Казань вернулась и будет размещена в экспозиции знаменитая картина Натальи Гончаровой «Аэроплан над поездом».

«Бубновый валет» был крупнейшим авангардным выставочным художественным объединением 1910-х годов. Начало союзу было положено одноименной выставкой, проходившей в декабре 1910 – январе 1911 годов. Инициировали ее Давид Бурлюк и Михаил Ларионов, а также Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов, Игорь Машков и Василий Рождественский. На выставке были представлены произведения, выполненные только в новейших стилях. Большинство работ оказались нещадно раскритикованы критиками: их сочли эпатажными и незавершенными, а художников обвиняли в незнании законов живописи. После революции движение продолжало символически объединять его участников. Влияние художников, составлявших «Бубновый валет», «русских сезаннистов», не только было ощутимо на протяжении всего прошлого века, но продолжает сохраняться и сейчас.

Выставка авангарда «Бубновый валет» будет работать до 31 мая.