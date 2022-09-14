Музей ИЗО покажет маргинальное искусство — образцы эстетизации быта подручными средствами

В Галерее современного искусства, филиале Музея ИЗО РТ, с 17 сентября посетителей будет встречать выставка о так называемом бытовом искусстве из подручных средств — «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство». Это совместный проект, реализованный на грант федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

«В данном случае выставка посвящена культуре повседневности — это когда в ней находят вещи, интересные своим нестандартным видом, выбивающиеся из общепринятой визуальной культуры. Чаще всего это безымянные авторы. Такие работы, помещенные в культурный контекст, становятся объектами искусства. Например, ЖКХ-арт очень распространен, когда из шин, пластиковых бутылок и других подручных средств создают объекты, оформляющие нашу повседневную среду. А, например, на афише можно увидеть деталь оформления дома кузнеца Кириллова в селе Кунара Свердловской области. Таких народных умельцев много, но они занимаются не традиционным народным искусством, а своим, индивидуальным. На нашей выставке будут представлены экспонаты этого ответвления культуры двух коллекционеров», — разъяснила в беседе с корреспондентом «Татар-информа» искусствовед, сотрудник Музея ИЗО РТ Дина Ахметова.

Фото предоставлено ГМИИ РТ

«Эстетика бриколажа» приедет в Казань из Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства в Москве, где она до этого экспонировалась. Выставка создана сотрудником Музея ДПИ Татьяной Синельниковой, с которой казанский искусствовед познакомилась на почве интереса к наивному искусству, в котором как раз присутствует ответвление в сторону искусства маргинального. Последнее давно занимает умы искусствоведов, которые изучают его с не меньшим интересом, чем классическое, авангардное или современное.

В первой части выставки можно будет увидеть коллекцию «необычных вещей» Александра Петлюры — это один из главных специалистов по материальной культуре современности новейшего времени. Он создает различные комбинации с найденными предметами, будь то дембельский китель или персонаж мультфильма из пробок от бутылок, придавая новые смыслы их сочетанию.

Еще один соавтор проекта — современный художник Владимир Архипов. Он представит авторский реди-мейд — бытовые предметы, превращенные в произведения, которые обладают собственным художественным смыслом. При этом для него важно объединять в названии изначальную функцию предмета и имя его создателя.

В третьем разделе выставки окажутся представлены работы победителей фотоконкурса «Русское маргинальное».

Увидеть выставку «Эстетика бриколажа. Безымянное искусство» можно будет до 30 октября, а в день вернисажа¸16 сентября, в 17 часов начнется public talk (публичная лекция) куратора выставки Дины Ахметовой «Что такое искусство?».

«Я выступила „проводником“ к участию нашего музея в этом гранте, поскольку считаю, что такое искусство — одна из интересных граней народной культуры, часто безымянной, и мы сами можем быть его создателями, не имея художественного образования», — подчеркнула Ахметова.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.