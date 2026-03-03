Музей ИЗО покажет текстильные картины участника аукциона Sothebys Ильгиза Гимранова

Галерея современного искусства Музея ИЗО Татарстана открывает выставку «Высокий горизонт» успешного на мировом художественном рынке казанского художника Ильгиза Гимранова. Впервые в Казани будут представлены не только живописные работы художника, но и текстильные – вышивка гладью.

Экспонироваться будут около 70 картин. Это и принесший художнику международный успех цикл «Хрущевочки», первые работы в котором Гимранов начал писать более десяти лет назад, и серия «Капитаны облачных фьордов», в которой источником преображения блочных домов становится фантазия детей, а ещё серии «Хроники плоских земель» и цикл «Гойя на все времена».

Фото: предоставлено ГМИИ РТ «В живописи есть понятие «высокий горизонт» – это, собственно, когда горизонт работы располагается выше центра. Это один из инструментов перевернуть с ног на голову привычное. Когда сугубо индивидуальные ассоциации начинаются рождаться у каждого. Применительно к названию моей выставки можно сказать: смысл в глазах смотрящего», - рассказал «Татар-информу» в ожидании открытия Ильгиз Гимранов.

Половина экспозиции, отметил художник, – последние работы, созданные в интервале год-полтора. На выставках они еще не бывали.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ «Например, цикл «Гойя на все времена» не закончен, работы нигде не экспонировались. Но так сильно захотелось показать, что теперь их можно увидеть на выставке», - обратил внимание собеседник.

Картины Ильгиза Гимранова находятся в собрании Государственного Русского музея, музея «Эрарта», успешно участвуют в аукционах Sothebys и MacDougall’s. Кроме того живописец – участник проекта «Казанское время. Художники 1990-х» коллекционера и галериста Евгения Жудрова.

«“Казанское время. Художники 1990-х“ - замечательный проект. По известным причинам меня можно причислить к кругу художников, заявленных в названии», - сказал Гимранов.

Фото: предоставлено ГМИИ РТ Художник родился в Казани в 1960 году. Творческий путь начинал в мастерской монументалиста Ильдара Ханова, а в 1987 году основал первую негосударственную галерею Казани «Арсенал», которая была центром притяжения неофициального искусства Татарстана.

Нашумевшая серия «Хрущевочки» прославила Гимранова в 2018 году. Выставка картин этой серии прошла тогда в представительстве Россотрудничества в Лондоне, и британский искусствовед Эдвард Люси-Смит назвал их «удивительными артефактами городского быта, любовно воссозданными русским живописцем».

Выставку Ильгиза Гимранова «Высокий горизонт» можно будет увидеть в Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана до 12 апреля включительно.