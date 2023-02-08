Музей ИЗО издал альбом-реноме Виктора Федорова – автора мозаики на фасаде вокзала Казани

Музей ИЗО РТ при поддержке Министерства культуры региона и при активном участии вдовы Антонины Федоровой издал большой альбом-каталог произведений художника Виктора Федорова, автора известнейшей в городе мозаики – «Казань – столица Татарии», украшающей фасад здания железнодорожного вокзала. В конференц-зале Национальной библиотеки РТ 10 февраля состоится презентация 268-страничного издания, выпущенного тиражом 1000 экземпляров.

«У Виктора Федорова было много известных работ – мозаики и витражей. Помимо самой известной мозаики девушки на фасаде здания железнодорожного вокзала, еще, например, витраж Дворца строителей – ДК Сайдаш. Федоров очень много сделал именно монументальной работы в городе, помимо этого у него огромное наследие живописное и графическое. До этого каталога по Федорову выходили альбомы, но это издание претендует на альбом-реноме», – рассказала «Татар-информу» искусствовед, советник директора по национальному искусству Музей ИЗО РТ Дина Ахметова.

Виктора Федорова не стало в 2001 году, в 2020 году в галерее «Хазинэ», филиале Музея ИЗО РТ, была запланирована выставка к его 80-летнему юбилею, но время ее проведения (конец февраля - конец апреля) выпало на начало пандемии коронавируса в России и локдаун. Полный каталог произведений Федорова хотели издать также к юбилею, но финансирование было получено только в этом году.

Виктор Федоров известен также своими историческими полотнами, причем напоминающими как о персонажах Руси («Русь колыбельная»), так и о героях татарского народа («Труппа Сайяр», «Камиль Якуб»). Судьбы народов страны переплетаются в его произведениях («Пугачев и Бахтияр Канкаев», «Маяковский и Адель Кутуй»). Одно из исторических произведений художника есть в коллекции Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника (город Владимир, напомним, входит в маршрут Золотое кольцо России, а также в список объектов ЮНЕСКО). Помимо исторической живописи и графики в альбоме представлено поэтическое творчество художника в сопровождении его собственных иллюстраций.

«Антонина Федорова активно разыскивала его работы, находила их в экзотических, совершенно невероятных местах – например, в Музее пожарной охраны. Получился большой альбом, в котором собрано монументальное творчество Виктора Федорова, живопись, графика и иллюстрации к книгам. Причем помимо того, что Федоров и стихи писал, он некоторое время занимался и иконописью – словом, оставил огромнейшее наследие. Прежде никогда не предпринималось попыток собрать все его творчество, включая монументальные работы», – подытожила Дина Ахметова.

Участие в презентации альбома «Виктор Федоров. Монументальное искусство, живопись, графика» могут принять все желающие. Необходима регистрация по ссылке. Мероприятие будет сопровождать показ фильма о художнике.