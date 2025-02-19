Музей ИЗО готовит выставку художника-фронтовика Попова – автора тугры Путина

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» Музея ИЗО Татарстана 20 февраля откроется большая выставка Владимира Попова «Пути. Дороги». Живописец-фронтовик Великой Отечественной войны прожил 99 лет и освоил под занавес жизни еще и искусство арабской каллиграфии.

Большой проект представит более 120 его произведений – живопись, графику в разных техниках, в том числе линогравюру, акварель, агитплакаты. Работы будут выставлены на втором этаже галереи и скомпанованы по разделам «Индустриальные пейзажи», «Байкало-Амурская и Амуро-Якутская магистрали», «Путешествия по городам России и Средней Азии», «Каллиграфия».

Военному периоду посвятят отдельный зал, в котором помимо фронтовых рисунков Попова посетители увидят фотографии, карты боевых действий и дневниковые записи.

В. Попов «Весна Казахстана» Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Составили выставку произведения как из фондов Музея ИЗО Татарстана, так и из собрания семьи художника. В их числе живописные работы «Камские просторы», «Дорога на Якутск», «Казань. Раифский монастырь», триптих «Амуро-Якутская Магистраль. Якутия», графические «Возвращение с парада», «Миннибаевский газобензиновый завод», каллиграфия «Бурнаевская мечеть», триптих «Мир вам, земляне».

В. Попов «Пик коммунизма» Фото: предоставлено ГМИИ РТ

«В фондах нашего музея находится более 100 работ Владимира Попова, из них в экспозицию вошли 36. В том числе одна из последних работ – триптих «Каллиграфия за мир» 2013 года. Самое же последнее произведение, созданное им – «Семейная тугра каллиграфа Гульназ Исмагиловой» 2020 года. В экспозиции она будет. Эту работу Владимир Попов подарил своей ученице Гульназ в день ее свадьбы», – рассказала «Татар-информу» куратор выставки Айгуль Гатина.

Осваивать арабскую каллиграфию художник начал в возрасте 70 лет, в 1990-х годах, да так искренне и усердно, что стал первым русским художником-каллиграфом, признанным исламским миром. В 2000 году он оказался единственным каллиграфом от России, приглашенным Правительством Ирана в Тегеран на 8-ую Всемирную выставку Корана и каллиграфии.

В. Попов «Мечети Казани» Фото: предоставлено ГМИИ РТ

Одной из последних работ Владимира Попова также стала тугра (пер. с араб. – личный знак правителя, содержащий его имя и титул) Владимира Путина.

Фотографу «Татар-информа» Рамилю Гали удалось пообщаться с художником незадолго до его смерти. Мастер, по воспоминаниям Гали, был добродушен, общителен, в ясной памяти. Тогда и показал свою работу, посвященную Президенту России. В руках с ней он остался на закате жизни запечатленным на снимке для потомков.

Владимир Попов Фото: © Рамиль Гали, «Татар-информ»

Выставка Владимира Попова организуется впервые после его смерти. Поскольку художник много рисовал не только в мирной жизни, но еще будучи на фронте, она приурочена к 80-летию Победы и к Году защитников Отечества. Посетить ее можно будет в галерее «Хазинэ» до 20 марта включительно.